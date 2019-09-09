МИД оценил сообщения CNN о шпионе в правительстве России

Министерство иностранных дел России прокомментировало сообщение CNN о переводе из России в США американского агента, якобы работавшего в российском правительстве в 2017 году.

«Сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом». Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи [главы МИД России Сергея] Лаврова и [президента США Дональда] Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя», – сообщили в МИД «Коммерсанту».

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США в ходе секретной миссии успешно переправили из России одного из своих шпионов наивысшего уровня в российском правительстве.

По данным источников канала, перевод состоялся из-за опасений, что Трамп мог случайно рассекретить шпиона перед российскими властями.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.