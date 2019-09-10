Стало известно местонахождение «сбежавшего из России американского шпиона»

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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              Стало известно местонахождение «сбежавшего из России американского шпиона»

              10 сентября 2019, 05:31

              Текст: Антон Никитин

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              Американский телеканал NBC утверждает, что предполагаемый «бывший агент ЦРУ», якобы вывезенный в 2017 году из России, может проживать в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия).

              Телеканал утверждают, что один из сотрудников NBC якобы обнаружил дом, в котором проживает предполагаемый «бывший информатор ЦРУ», передает ТАСС.

              По версии телеканала, через несколько минут после появления сотрудника NBC у здания на место подъехали «двое молодых людей на внедорожнике», которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов о причине проявляемого интереса.

              Телеканал подчеркнул, что не приводит имени жильца дома из соображений безопасности, однако указал на то, что до нынешнего момента «бывший российский чиновник» жил под своим настоящим именем.

              Телеканал уточняет, что не располагает прямыми подтверждениями того, что речь идет именно о «шпионе ЦРУ, якобы вывезенном из России в 2017 году». При этом NBC ссылается на слова двух источников в американской разведке, по мнению которых, именно этот человек и является «бывшим информатором ЦРУ». По словам источников телеканала, скорее всего «предполагаемый шпион» будет перемещен в другое место из соображений безопасности.

              Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 2016 году якобы предпринимало попытку вывезти своего «агента из России», однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

              По сведениям источников издания, «шпион» якобы был завербован ЦРУ «несколько десятилетий тому назад», после чего начал строить карьеру в России. В итоге, по словам издания, он занял «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».

              В статье утверждается, что причиной вывоза «информатора» с территории России стал интерес со стороны СМИ к фигуре вероятного источника ЦРУ в российских властных кругах. Он проявился после того, как представители разведки в 2016 году привели детали приписываемого России вмешательства в выборы президента США.

              Издание подчеркивает, что в связи с этим руководство ЦРУ предложило «шпиону, который считался одним из самых ценных информаторов американских властей», покинуть Россию. Однако он якобы ответил на предложение отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения относительно его лояльности. Спустя несколько месяцев – в 2017 году «агенту» сделали аналогичное предложение, на второй раз он его якобы принял.

              Накануне американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. В МИД подчеркнули, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

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