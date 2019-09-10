Стало известно местонахождение «сбежавшего из России американского шпиона»

Американский телеканал NBC утверждает, что предполагаемый «бывший агент ЦРУ», якобы вывезенный в 2017 году из России, может проживать в штате Вирджиния неподалеку от Вашингтона (округ Колумбия).

Телеканал утверждают, что один из сотрудников NBC якобы обнаружил дом, в котором проживает предполагаемый «бывший информатор ЦРУ», передает ТАСС.

По версии телеканала, через несколько минут после появления сотрудника NBC у здания на место подъехали «двое молодых людей на внедорожнике», которые представились друзьями жильца дома и задали ряд вопросов о причине проявляемого интереса.

Телеканал подчеркнул, что не приводит имени жильца дома из соображений безопасности, однако указал на то, что до нынешнего момента «бывший российский чиновник» жил под своим настоящим именем.

Телеканал уточняет, что не располагает прямыми подтверждениями того, что речь идет именно о «шпионе ЦРУ, якобы вывезенном из России в 2017 году». При этом NBC ссылается на слова двух источников в американской разведке, по мнению которых, именно этот человек и является «бывшим информатором ЦРУ». По словам источников телеканала, скорее всего «предполагаемый шпион» будет перемещен в другое место из соображений безопасности.

Тем временем американское издание The New York Times сообщило, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 2016 году якобы предпринимало попытку вывезти своего «агента из России», однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

По сведениям источников издания, «шпион» якобы был завербован ЦРУ «несколько десятилетий тому назад», после чего начал строить карьеру в России. В итоге, по словам издания, он занял «влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне».

В статье утверждается, что причиной вывоза «информатора» с территории России стал интерес со стороны СМИ к фигуре вероятного источника ЦРУ в российских властных кругах. Он проявился после того, как представители разведки в 2016 году привели детали приписываемого России вмешательства в выборы президента США.

Издание подчеркивает, что в связи с этим руководство ЦРУ предложило «шпиону, который считался одним из самых ценных информаторов американских властей», покинуть Россию. Однако он якобы ответил на предложение отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения относительно его лояльности. Спустя несколько месяцев – в 2017 году «агенту» сделали аналогичное предложение, на второй раз он его якобы принял.

Накануне американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. В МИД подчеркнули, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

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