Аналитик рассказал о «колоссальном провале» ЦРУ в России

Аналитик по вопросам разведки и безопасности CNN, экс-агент ЦРУ Роберт Бэр заявил, что «эвакуация шпиона» Олега Смоленкова является «колоссальным провалом» для США, так как Вашингтон теперь «ослеп» в Москве.

«Как я уже говорил, в стенах Кремля ни разу не было агента ЦРУ или какой-либо другой американской спецслужбы. Я уверен, что все так и есть, а этот человек, возможно, просто пришел в одно из наших посольств. Так что нам просто очень повезло, что он оказался у нас. Он терпеливо поднимался по карьерной лестнице и получил назначение в Кремль», – передает слова Бэра RT.

По его словам, именно этот «агент» якобы первым заявил о вмешательстве России в выборы в США.

«Это колоссальный провал, и мы, по сути, теперь вынуждены читать между строк. В Москве мы, по большому счету, ослепли», – заявил Бэр.

Он добавил, что решение ЦРУ о его эвакуации, принятое по причине, что в спецслужбе не могут доверять президенту США, «выглядит крайне логично».

Опровержение со стороны Белого дома он назвал вынужденным шагом.

«В 2016 году у The New York Times была информация про источник в Кремле. Но они ее не опубликовали, потому что Белый дом и ЦРУ попросили этого не делать. Так что, по сути, получается, что ЦРУ больше доверяет The New York Times, чем президенту Соединенных Штатов. Эта история ходит уже давно, и в ней все сходится. Но даже если взглянуть на опровержение ЦРУ, то вы увидите, что это не совсем опровержение. Они просто заявили, что когда принимается решение об эвакуации, они имеют дело с фактами», – сказал Бэр.

Американский телеканал CNN ранее сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. «Шпионом» СМИ назвали пропавшего в Черногории госсоветника третьего класса Олега Смоленкова.

Источник в госорганах США подтвердил, что именно он был агентом ЦРУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков был сотрудником администрации Кремля несколько лет назад, но его уволили внутренним распоряжением.

Американист Александр Домрин рассказал газете ВЗГЛЯД, что это скорее всего очередной вброс CNN.