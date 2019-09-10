Эксперт объяснил появление истории об «агенте ЦРУ в российском правительстве»

«Начнем с того, что CNN – это антитрамповский «сливной бачок». Скорее всего, это очередной вброс – мол, при нем происходят такие «большие» шпионские скандалы, а он не в курсе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Александр Домрин. Так он оценил публикацию CNN о том, что в 2017 году, после встречи Трампа и Сергея Лаврова, ЦРУ тайно эвакуировало своего шпиона в высших эшелонах российской власти.

«Все может быть. Был такой человек, Олег Смоленков, который в Черногорию уехал. Но нужны факты, а не предположения», – заметил эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Телеканал CNN накануне сообщил, что три года назад США в ходе секретной миссии успешно переправили из России одного из своих шпионов наивысшего уровня в российском правительстве.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. Эту же информацию газете «Коммерсант» подтвердил источник в государственных органах США. Источники NBC News утверждают, что, бывший информатор живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона, и находится под правительственной охраной.

С другой стороны, в управлении делами президента России опровергли информацию, что Смоленков был сотрудником этого ведомства. В МИД России заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN», а Трамп заверил, что не в курсе истории с вывозом американской разведкой какого-либо агента из России в 2017 году.

CNN сделала акцент на том, что эвакуация агента произошла после того, как в мае 2017 года Трамп принимал в Белом доме главу МИД России Сергея Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка. Трамп якобы обсуждал с Лавроым и Кисляком секретные разведданные, предоставленные Израилем. Информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако, по данным CNN, этот случай стал поводом для обсуждения в американском разведсообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации. Таким образом, полагает Домрин, публикация этой истории направлена против Трампа. «Если бы что-то произошло до Трампа, при Обаме, то в CNN об этом бы не стали говорить», – отмечает эксперт.

«Подобные истории появлялись в разные времена, – отметил собеседник. – Вспомните историю разведчика Виталия Юрченко, который работал в резидентуре КГБ в Риме. И якобы его похитили злые американцы, хотя на самом деле он просто перебежал в посольство США. В Вашингтоне с ним настолько жестко обходились, подозревая, что он двойной агент, что он сбежал от них через окно в туалете и прибежал в советское посольство. Когда его вернули на родину, то начали раскручивать историю о похищении советских дипломатов. Причем все прекрасно знали, что перебежчик, который вернулся обратно».

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