В управделами президента отреагировали на данные о «шпионе» Смоленкове

Называемый СМИ «информатором США» Олег Смоленков не был сотрудником управления делами президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Крылова заявила, что «Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента России», передает РИА «Новости».

Ранее источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ, якобы работавшим «в российском правительстве», является бывший сотрудник аппарата Олег Смоленков.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД