Кремль подтвердил работу Смоленкова в администрации президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.

Песков сообщил, что «Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен», передает ТАСС.

Отмечается, что «его должность не относилась к категории высших должностных лиц».

«Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю», – добавил представитель Кремля, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах.

Он указал также, что «все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр «Pulp Fiction» – «Криминального чтива», передает РИА «Новости».

Песков сообщил также, отвечая на вопрос о том, каким уровнем доступа к информации обладал Смоленков, что его должность не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним.

Подчеркивается, что в Кремле не имеют вопросов к работе контрразведки в связи с новым «шпионским скандалом».

Ранее в управлении делами президента России заявили, что Смоленков там никогда не работал.

До этого источник в американских госорганах подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ, якобы работавшим «в российском правительстве», является бывший сотрудник аппарата Олег Смоленков.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России.

Телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

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