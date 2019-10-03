ФБР в вербовке россиян совершило три глупых ошибки

Американская спецслужба совершенно официально предложила россиянам включиться в шпионаж в пользу США. Пока что рекламную кампанию ФБР в Facebook губит «очень плохое образование при большом самомнении», но недооценивать работу спецагентов в сетях не следует. На кого рассчитана столь прямолинейная вербовка и каким может быть противодействие?

В четверг стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало в Facebook пост на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает телекомпания СNN, всего от имени официального аккаунта ФБР было опубликовано три таких объявления. К примеру, на одной из рекламных фотографий запечатлена семья – отец и мать с дочерью-студенткой и надписью на русском: «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!».

Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Но технически несложно, перенастроив таргетинг, организовать показ объявлений и для более широкой аудитории – например, для пользователей в России. Правда, есть проблема – «рекламщики» из ФБР не только неправильно расставили знаки препинания, но и допустили три грубых орфографических ошибки. «Все наши проблемы с Америкой – в этой «вашй семъи». Очень плохое образование при очень большом самомнении», – заметила по этому поводу в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Над картинкой с изображением счастливой семьи имеется пояснение, уже по-английски: «ФБР получает наиболее ценные разведывательные сведения для борьбы с угрозами за счет информации, поступающей от представителей общественности. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас». В другой публикации изображена шахматная доска с надписью: «Не пора ли вам сделать свой ход?», приведена ссылка на контрразведывательную программу, осуществляемую вашингтонским представительством ФБР – и предлагается «получить дополнительную информацию».

При переходе по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. Информация о работе ведомства написана на сайте на английском и русском языках. Как отмечает ТАСС, в прессе появилось предположение о возможных адресатах рекламы ФБР: материалы могут быть «нацелены на российских разведчиков, на то, чтобы перевербовать их, а также адресованы всем тем, кто мог бы иметь информацию об их деятельности».

Методы информационной войны выходят на первый план по сравнению с агентурной разведкой, констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный. Такого рода работа в интернете позволяет захватывать «широкой сетью» возможных информаторов спецслужб. «И один из миллиона тех, на кого направлено такое воздействие, обязательно согласится на предлагаемые действия – пойдет на сделку с иностранными спецслужбами», – добавил Малеваный.

С другой стороны, ФБР из-за такой тактики несет имиджевые потери, но эти потери для них, похоже, не имеют значения, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Но, с точки зрения ФБР, американская спецслужба «использует законные средства» для выявления лиц, обладающих информацией, которая может быть полезна для обеспечения национальной безопасности США. Об этом в интервью CNN заявил глава отдела контрразведки в вашингтонском представительстве ФБР, специальный агент Алан Кохлер.

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Россия же вправе оказывать противодействие этим «законным средствам», указывают российские спецслужбисты. «Для противодействия таким недружественным действиям существует агентурная и нелегальная разведка и, естественно, контрразведка. Этим должны заниматься профессионалы – люди, которые имеют опыт в таких вопросах. Только они могут противостоять информационной войне. У нас этим занимается контрразведка ФСБ России. В том числе как легальные, так и нелегальные сотрудники, находящиеся за рубежом нашей страны», – резюмировал генерал-майор в отставке Малеваный.

«Конечно, призыв к гражданам другой державы «стучать», передавать сведения, шпионить – это подразумевает и ответственность по определенным статьям российского Уголовного кодекса, – предупредил в комментарии газете ВЗГЛЯД член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов. – Представьте, что кто-то клюнет, начнет передавать определенную информацию и сядет лет на 12».

Если мера ответственности за помощь ФБР очевидна (достаточно заглянуть в статью 276 УК РФ), то какими должны стать меры противодействия появлению «шпионской рекламы», пока непонятно. «Можно запретить прямые призывы такого рода», – рассуждает сенатор Олег Морозов. Но, задается вопросом он, что делать, если некий американский гражданин, частное лицо, в меру своего понимания попытается «обеспечить безопасность» США и обратится к россиянам – призовет их помочь «ловить русских шпионов». «Будет не очень понятно, как действовать по отношению к нему», – заметил Морозов.

«К сожалению, у нас не так много инструментов воздействия на Facebook, – сказал газете ВЗГЛЯД член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Алексей Чепа. – И это является очень большим вопросом, который сейчас обсуждается в нашей комиссии в связи с прошедшими выборами».

Напомним, что 8 сентября в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в Google, Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы. Причем в Facebook на запрос Роскомнадзора ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. После этого надзорное ведомство передало сведения о нарушениях со стороны Google и Facebook в Госдуму. Выясняется, что даже для тех рычагов, которые есть у наших законодателей, существуют методы обхода и вероятность серьезного наказания за такие действия не велика, констатировал депутат Чепа.

«Со стороны парламентариев надо прорабатывать законы, – подчеркнул собеседник. – Со стороны наблюдательных структур – органов прокуратуры, Роскомнадзора – следует усиливать контроль действий всевозможных иностранных компаний, блогеров и так далее. Эта борьба ведется, принимает разные формы, используются разные методы. Наши оппоненты используют все возможные площадки и ресурсы».

Также член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России предположил, что к соцсети Facebook в зоне российского интернета можно было бы применить те же законы, которые применяются к иностранным компаниям, которые классифицируются в России как иностранные агенты. «Мы, как законодатели, должны готовить соответствующие законы, которые будут позволять что-то блокировать, что-то запрещать, что-то неким образом контролировать. В этом вопросе от нас очень много зависит», – заключил депутат Чепа.

Добавим, что меры для упорядочивания работы мировых соцсетей в России уже принимаются. Напомним, что в январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении соцсетей – причиной стало отсутствие конкретного ответа на требование о локализации персональных данных. Срок требований к Facebook и Twitter о локализации баз данных российских пользователей заканчивается в конце декабря 2019 года и в начале января 2020 года, напомнил на днях глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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