История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Американские СМИ активно раскручивают версию о том, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека, и то, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции - и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание?

Сразу несколько американских СМИ – телеканал CNN и газета New York Times (ранее на эту тему высказывалась и Washington Post) сообщили, что якобы американская разведка была вынуждена в 2017 году эвакуировать из России «высокопоставленного источника информации». Этот человек якобы имел прямой доступ в высшие эшелоны власти и якобы в течение десятилетий поставлял в ЦРУ ценнейшую информацию.

Пойти на такую экстраординарную операцию американской разведке, по данным местных СМИ, пришлось из-за неграмотных действий президента Трампа. Который, опять же якобы, разгласил какую-то сверхсекретную информацию на встрече в мае 2017 года прямо в Овальном кабинете Белого дома на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавров и тогдашним послом Сергеем Кисляком. Информация эта касалась положения в Сирии и борьбы с ИГИЛ* и была передана Трампу главой Израиля Беньямином Нетаньяху. ЦРУ решили, что этим он каким-то образом поставил под угрозу важного агента в Москве.

Российские СМИ предположили, что этим персонажем может быть 45-летний Олег Смоленков, бывший советник российского посольства в Вашингтоне при после Ушакове и также бывший сотрудник управделами администрации президента. Летом 2017 года Смоленков вместе с женой Антониной и тремя детьми (девочки двух и семи лет и мальчик 13-ти лет) выехал на отдых в Черногорию, где они и исчезли. Антонина Смоленкова в этот момент находилась в отпуске по уходу за ребенком, а работала она в аппарате правительства РФ во внешнеполитическом блоке. Смоленкова хватились только тогда, когда он не вышел на работу после отпуска. Прокуратура возбудила дело по признакам статьи 105-ой («убийство») – это нормальная практика. Но воз и ныне там.

Эти идентификация пока носит исключительно предположительный характер и основывается на временном совпадении. Более никакие «кремлевские сотрудники» в этот период времени без вести не пропадали.

Чуть позже в американских регистрационных документах о покупках недвижимости обнаружился богатый (около миллиона долларов ценой) дом в городке Стаффорд, штат Вирджиния, близ Вашинтона, записанный на мистера и миссис Oleg & Antonina Smolenkov. Это вызвало новую волну ажиотажа в американской прессе. К дому приехала съемочная групп телеканала NBC, но выяснить ничего не смогла, поскольку через пять минут после ее появления у дома к ним подъехал тонированный джип «шевроле» (такие использует ФБР) и вышедшие оттуда двое мужчин, представившись хозяевами дома, фактически отогнали американских тележурналистов от виллы. Частная собственность, нечего тут снимать.

В российском МИДе назвали все опубликованное в американской прессе «бредом».

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в ходе его беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в 2017 году никто никому секреты не выдавал. По словам министра, встреча с Трампом в Белом доме в мае 2017 года была ответным визитом. До этого тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон побывал с визитом в Москве и провел переговоры с российским лидером Владимиров Путиным.

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«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин (Герберт) Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось», – подчеркнул министр. Лавров отказался комментировать слухи о так называемом «информаторе США» Олеге Смоленкове. При этом глава МИД отметил, что никогда не встречался с ним.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением. Отмечается, что «его должность не относилась к категории высших должностных лиц». «Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю», – добавил представитель Кремля, уточнив, что речь идет о 2016-2017 годах.

Песков сообщил также, отвечая на вопрос о том, каким уровнем доступа к информации обладал Смоленков, что его должность не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним. Отдельно подчеркивается, что в Кремле не имеют вопросов к работе контрразведки в связи с новым «шпионским скандалом».

Здесь надо иметь в виду, что тональность выступления американских СМИ по «эвакуированному шпиону» связана исключительно со внутренней жизнью Соединенных Штатов. Их по большому счету не волнует разведка, личность агента или некие обстоятельства происшедшего. В текстах существуют положенные в таких случаях ссылки на «неназванных источников» в ЦРУ и Белом доме. Но суть этих текстов исключительно в «некомпетентности президента Трампа», который что-то там разгласил, а высокие профессионалы в ЦРУ вынуждены были забить тревогу из-за безопасности своей агентуры. Так что это исключительно внутренняя американская перепалка, завязанная на грядущую предвыборную компанию.

Агентурная сеть ЦРУ тут оказалась просто кстати и к слову. К тому же русские. Они всегда к слову.

Кстати, не исключено, что источником утечки может быть сам экс-глава ЦРУ Бреннан, крайне обозленный на Дональда Трампа.

Но есть нюансы. В частности, они заключаются в том, что история эта начала раскручиваться задолго до нынешних выступлений американских СМИ. Еще при президенте Бараке Обаме появились данные, что глава ЦРУ Бреннан располагает настолько важными источниками информации в Москве, что даже не включает их донесения в специальные брифинги для главы Белого Дома. Бреннан опасался лишних рук и глаз в процессе обработки данных, включая госсекретаря, министров, их охранников, секретарей и машинисток. Он клал эти донесения в отдельный конверт и лично передавал его Обаме, а после прочтения забирал обратно.

6 января 2017 года на первой встрече руководителей американского разведсообщества с только что избранным президентом Трампом тогдашний директор Национальной разведки США (надзирающий над всеми американскими разведслужбами) Джеймс Клеппер представил Трампу знаменитый доклад о «вмешательствах России в выборы». Содержание этого доклада всем известно, как и его далеко зашедшие последствия. Сейчас нас интересуют его источники.

По словам Клеппера, информация была получена в России из так называемых «проверенных источников», которые якобы не ошибались в своих данных и оценках многие годы, а как минимум один источник давал достоверную информацию на жизни целого поколения. По некоторым оценкам, ЦРУ могло опираться на шесть источников в Москве (это в 2016 году), из которых только два можно было расценивать как абсолютно надежные. При этом один из источников находился в такой опасности, что ЦРУ на тот момент рассматривало вариант его срочного вывоза из России. Но, как тогда сообщалось, источник отказался от этого из опасений за судьбу своей семьи в случае его исчезновения.

Сейчас New York Times утверждает, что

отказ источника покинуть Россию по семейным обстоятельствам вызвал в ЦРУ неоднозначную реакцию.

Некоторые расценили такое поведение источника как подозрительное и предположили, что он двойной агент. С их точки зрения, от таких предложений не отказываются. После некоторых колебаний агенту было вторично сделано интересное предложение, и он согласился. Теперь многие склонны идентифицировать его именно как Олега Смоленкова, государственного советника третьего класса, то есть по-военному – генерал-майора. Звание это ему присваивалось дважды. Первый раз в 2008 году, а во-втором – в 2010 как референту Военно-промышленной комиссии правительства РФ.

Судя по распростряняемым в СМИ комментраиям источников в органах власти, Смоленков напрямую не имел отношения к документам критичной степени важности и секретности, а лишь готовил мероприятия. Но тогда, через его руки могли проходить тысячи разнообразных документов администрации и правительства, в том числе содержащие закрытую информацию. Есть мнение, что воспользоваться ими по назначению он не мог, поскольку вне стратегического контекста это - просто набор разрозненных данных. С другой стороны, от агента не всегда требуется анализ информации на месте. Достаточно просто гнать эти данные по каналу, а там уж другие аналитики это все рассортируют. Кстати, это фирменный многолетний почерк ЦРУ. Они редко доверяют аналитику местным, используя агентуру просто как пылесос для любой информации, которая попадет агенту в руки.

Надо еще раз отдельно подчеркнуть, что никто сейчас не возьмется стопроцентно соотнести «высокопоставленного информанта ЦРУ» с Олегом Смоленковым. И это правильно. Клеппер и Бреннан рассказывали Трампу о том, что источник поставлял им чрезвычайно важную информацию на «протяжении жизни целого поколения», и это была информация именно политического характера, а не военного. Олегу Смоленкову 45 лет, и он не мог 20 лет назад иметь доступ к государственным секретам критичной важности.

Экс-сотрудник СВР на правах анонимности прокомментировал ситуацию так: «Да, очень вероятно, что этот товарищ был завербован еще в США, стал так называемым спящим агентом – так называют тех, кто годами может ожидать задания, ведя обычный образ жизни». Он не исключил, что Смоленков получил задание от ЦРУ сделать карьеру в российских органах власти, тем самым получив доступ к секретной информации. «И когда он это сделал, то его, как говорится, «активировали» – он стал активно на них работать», – пояснил отставной разведчик.

Доступа к президенту Смоленков не имел, а ЦРУ утверждает, что их источник имел или имеет. Аналитикой он не занимался, а ЦРУ утверждает, что по крайней мере один из шести источников поставлял ими аналитические данные, то есть обладал для этого достаточным социальным статусом и уровнем доверия. Да, многое косвенно указывает на Смоленкова, но есть и совершенно другие признаки.

В частности,

было бы неразумно игнорировать множество данных о том, что на Смоленкове свет клином не сошелся.

Иначе говоря, есть вероятность того, что в российских органах власти до сих пор могут работать - или работали до последнего времени - информаторы ЦРУ, причем статусом выше, чем Смоленков. Сформированная в 1990-х года (а может и раньше) агентурная сеть больше, чем один госсоветник третьего класса, пропавший без вести в Черногории. Эта сеть испытывает серьезное давление со стороны нашей контрразведки, и станция ЦРУ в Москве давно уже перешла на так называемые «московские правила» поведения, придуманные еще во времена холодной войны. В первую очередь страдает система связи, откуда и возникают нестандартные ходы типа посылки в Москву «левых» курьеров.

Не будем сейчас отталкиваться от заявленных Бреннаном шести источников, из которых два надежные. Это может быть и преувеличением и просто блефом. Блефом может быть вообще вся эта история или же наоборот – она отвлекает внимание от кого-то или чего-то более важного. Такие многоходовки – рядовое событие в разведывательном сообществе. Расслабляться просто не надо.