Опубликовано фото роскошного дома «шпиона» Смоленкова в США

В Сети найдена фотография дома в Стаффорде (штат Вирджиния), в котором, предположительно, живет экс-сотрудник российского посольства в США и администрации президента Олег Смоленков, якобы работавший на Вашингтон.

По данным с сайта The Washington Post, Олег и Антонина Смоленковы приобрели трехэтажный дом в июне 2018 года, то есть уже после предполагаемой «эвакуации» из США. Стоимость дома – 925 тыс. долларов.

Американский телеканал CNN ранее сообщил, что в 2017 году США якобы тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Предполагалось, что «шпионом» оказался пропавший в Черногории Олег Смоленков.

Позже СМИ сообщили, что в российском посольстве Смоленков выполнял второстепенные функции и не имел доступа к секретной информации.