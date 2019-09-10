Экс-сотрудник СВР отреагировал на информацию о «шпионе» Смоленкове

Называемый СМИ «информатором США» Олег Смоленков мог быть завербован во время его работы в Вашингтоне, заявил сотрудник СВР в отставке.

«Да, очень вероятно, что этот товарищ был завербован еще в США, стал так называемым спящим агентом – так называют тех, кто годами может ожидать задания, ведя обычный образ жизни», – заявил собеседник РИА «Новости».

Источник не исключил, что Смоленков получил задание от ЦРУ сделать карьеру в российских органах власти, тем самым получив доступ к секретной информации.

«И когда он это сделал, то его, как говорится, «активировали» – он стал активно на них работать», – пояснил отставной разведчик.

Ранее источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ, якобы работавшим «в российском правительстве», является бывший сотрудник аппарата Олег Смоленков. При этом в управлении делами президента России опровергли информацию, что Смоленков был сотрудником этого ведомства.

Источники NBC утверждают, что бывший информатор живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона.

Напомним, американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

Американист Александр Домрин рассказал газете ВЗГЛЯД, что CNN – это антитрамповский «сливной бачок» и, скорее всего, это очередной вброс.

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