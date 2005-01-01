В российских элитах окопалась иностранная агентура

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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          В российских элитах окопалась иностранная агентура

          Американских шпионов в России больше, чем нам кажется   26 февраля 2019, 20:20
          Фото: FBI Photos/wikipedia.org
          Текст: Евгений Крутиков

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          Деятельность иностранных шпионов в России за последние годы активизировалась, заявил Дмитрий Песков. Что имел в виду пресс-секретарь президента РФ, действительно ли иностранная разведка вольготно чувствует себя в России, имеется ли у нее агентура в российских элитах - и что было бы нелишним предпринять в связи с этим?

          «Вы знаете, что и наши спецслужбы неоднократно говорили о том, что деятельность всяких иностранных шпионов здесь существенно за последние годы активировалась», – ответил Песков на вопрос, считает ли он нормальным тот факт, что США ведут слежку за гражданами РФ, нет ли риска, что по такой же схеме американская сторона через интернет следит за россиянами, в том числе за первыми лицами.

          Песков также отметил, что все имеет свой конец и свое начало - отвечая на вопрос, закончится ли шпионаж с американской стороны.

          Поводом для обращения пресс-секретаря президента к философским цитатам стало фактическое признание компании Google в том, что она ведет слежку за россиянами. Но в широком смысле слова никак иначе ответить на вопрос, закончится ли когда-нибудь шпионаж с американской стороны, ответить было нельзя.

          Слежка в интернете (не только в социальных сетях) – очень модная тема. Но, как правило, озабочены этой темой в основном те, за кем следить – лишняя трата времени и сил. То же касается и не менее знаменитого хакерства, роль которого в современном шпионаже очень преувеличена. Подростки двадцатилетней давности, писавшие корявые программки-трояны, теперь выросли, от аутизма и синдрома отсутствия внимания не вылечились, но имидж таинственности за ними сохранился. Реальная же польза от хакерства в настоящем шпионаже носит исключительно прикладной характер, что бы нам ни докладывал спецпрокурор Мюллер. Обойти защиты телефонной кампании и получить биллинг звонков злодея, чтобы не ждать решения суда, – не бином Ньютона.

          Реально ничего плохого обычному человеку от того, что Google подбирает ему контекстную рекламу или сортирует селфи по координатам на местности, не будет. А те, кому положено скрывать свое местонахождение и интернет-запросы, вполне могут этот «бытовой шпионаж» обойти. Те, кто хочет, чтобы его не нашли, обязательно сможет спрятаться  - хотя бы на какое-то время.

          Но что происходит с реальной активизацией иностранных разведывательных спецслужб против граждан РФ? С либерального фланга уже несколько лет сыплются обвинения в «шпиономании» и приводятся в качестве доказательства примеры арестов уважаемых людей в закрытых областях научной сферы. Но

          военный и научный шпионаж – действительно вечны, это постоянные спутники любого крупного и развитого государства.

          Отрицать сам факт такой работы иностранных спецслужб на территории РФ и против граждан РФ было бы, мягко говоря, недальновидно.

          Не менее актуальна сейчас и проблема чисто политического шпионажа. В Вашингтоне даже не пытаются скрывать, что практически все оценки и прогнозы в отношении России строятся на 90% из информации, полученной из конфиденциальных источников. Это университетские think-tank опираются на тенденциозные оценки политэмигрантов и представителей «внутренней эмиграции», отчего все эти доклады порой так весело выглядят. ЦРУ же физически сохранило какую-то часть «старой» агентуры в политико-административной сфере России, с которой, правда, в последнее время затруднена связь.

          Были данные, что среди этой агентурной сети отмечалась небольшая паника, и кто-то из источников даже ставил вопрос о вывозе его из РФ. Эта проблема - наличия агентуры ЦРУ среди росийской элиты - существует и требует решения, просто в силу ее особой чувствительности ее стараются всуе не поминать. Также стали возникать вопросы и к обеспечению «первой линии безопасности» – перспективных разработок в военной сфере.

          Вопрос даже не в количестве идентифицированных сотрудников многочисленных иностранных спецслужб на территории РФ. Старые агентурные сети не зависят от количества связных, у них иные системы связи, которые, как показывают документы непосредственно из Белого дома и ЦРУ, каким-то образом функционируют. Все это проблемы куда более серьезные, чем все вместе взятые компьютерные ухищрения мировых IT-гигантов. Просто всеобщее и повальное увлечение компьютерной тематикой и вера во всесилие интернета притягивают к себе обывательское внимание. И Пескову приходится объяснять прописные истины про «прозрачность интернета» и про «абсурд приватности».

          Отрицать опасность шпионажа нелепо. По сравнению с теми же США и некоторыми европейскими странами в России для иностранной разведки просто проходной двор. На западе любые встречи с российскими дипломатами или чиновниками вне рамок официальных мероприятий стали «токсичными», а

          обвинением в «работе на русских» можно разрушить любую карьеру и даже жизнь, даже не предъявляя реальных доказательств.

          Над этим можно посмеиваться, но одновременно было бы неплохо усилить контрразведывательную работу. Другое дело, что в наиболее освещаемой части шпионской работы – интернет-технологиях каждое ограничение или попытка контроля за оборотом информации вызывают бурю возмущена со стороны либерального фланга. Но даже при этом надо понимать, что те, кто хочет спрятаться, – спрячутся и там.

          В свое время люди «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в Росии) использовали для переписки порно-чаты, обмениваясь зашифрованными фразами. А некоторые комментировали фото на специализированных сайтах про котиков. Прикроешь один – вылезет десять новых котиков. Тут опять же возвращаемся к агентурной разведке – она основа основ.

          Отслеживать надо человека, а не его цифровой след. Он может помочь отследить, но он никак не единственное средство борьбы со шпионажем, а лишь вспомогательный элемент. В конце концов компьютер – это лишь враждебно настроенная железяка, он сам по себе секреты не ворует и подрывную пропаганду не ведет.


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