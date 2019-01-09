Песков отверг использование Россией людей в качестве пешек в дипломатической игре

Москва никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании подозреваемого в шпионаже Пола Уилана.

«В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это на регулярной основе осуществляется», – заявил Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление МИД Великобритании о том, что нельзя использовать людей в качестве пешек в дипломатической игре.

Песков также сообщил, что не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину, передает РИА «Новости».

Уилан, который имеет гражданство США, подданство Великобритании, а также паспорта Канады и Ирландии, был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В МИДе подчеркивали, что ситуация вокруг Уилана является очень серьезной.

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