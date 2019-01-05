В МИД ответили на вопрос об обмене задержанного за шпионаж американца

Ситуация вокруг арестованного в России Пола Уилана является очень серьезной, в настоящее время ему еще не предъявлены официальные обвинения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Что касается возможностей тех или иных обменов, то невозможно и неправильно в эту плоскость ставить вопрос сейчас, когда даже еще официально не предъявлены обвинения», – приводит его слова РИА «Новости».

Рябков отметил, что Уилан «оказался на российской территории, как мы понимаем, для проведения мероприятий по осуществлению разведдеятельности в нарушение российского законодательства».

«Сейчас, на этой стадии, говорить о каких-то разменах неуместно, контрпродуктивно и политически со всех точек зрения неоправданно», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также сообщили, что российская сторона запрос на организацию доступа к Уилану от посольства Канады. В случае письменного согласия Уилана, такая встреча будет организована в рабочие дни, добавили в ведомстве.

Напомним, 28 декабря в Москве задержали американца Пола Уилана, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех.