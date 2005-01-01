Главного контрразведчика Бельгии заподозрили в шпионаже на Россию

Руководитель бельгийской военной контрразведки Клемент Ванденборре временно отстранен от должности за «многочисленные инциденты, связанные с конфиденциальностью», а также в связи с имеющимися подозрениями в якобы осуществляемом шпионаже в пользу России, пишет газета De Morgen.

Со ссылкой на собственные источники в спецслужбах издание отмечает, что в реальности этот скандал связан с борьбой за власть и конкуренцией между чиновниками двух департаментов бельгийской разведывательной службы ADIV (Генеральная служба информации и безопасности) – контрразведки, которая укомплектована гражданскими служащими, и разведки, где работают военные, передает ТАСС.

Ванденборре, по информации газеты, лишен допуска к секретной документации. Сейчас он находится на свободе, но помещен под наблюдение до завершения внутреннего расследования.

Главный контрразведчик королевства категорически отвергает все обвинения.

De Morgen уточняет, что пока достоянием общественности стал единственный конкретный факт из обвинений против него – нарушение правил конфиденциальности: Ванденборре уничтожил некие секретные документы в обычной бумагорезательной машине, не соблюдя полный протокол уничтожения подобных документов. Подробности о «шпионаже на Россию» не приводятся, эта тема упоминается в числе прочих подозрений.

Ванденборре работает в контрразведке уже более 40 лет. Издание считает, что претензии к нему связаны со стремлением более молодых чинов расчистить себе путь к продвижению по службе.

Шпиономания в Европе вышла на беспрецедентный уровень после инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл «выдумщиками» авторов теории отравления Скрипалей.