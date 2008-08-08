Лавров назвал выдумщиками авторов истории об отравлении Скрипалей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «выдумщиками» авторов теории отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери.

Министр утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли выдумщиками авторы теории отравления Скрипалей. Лавров в шутку предположил, что все идеи черпаются с просторов интернета. «Откуда все? Из интернета», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.

При этом в Британии звучат самые странные версии произошедшего. Так, недавно там сообщили, что Скрипали спаслись после «отравления нервно-паралитическим веществом» благодаря тому, что пошел сильный дождь.