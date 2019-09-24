Жаров назвал срок, до которого Facebook и Twitter обязаны локализовать базы данных в России

Срок требований к Facebook и Twitter о локализации баз данных российских пользователей заканчивается в конце декабря 2019 года и в начале января 2020 года, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«[Сроки по требованиям] истекают в конце декабря [2019 года] - начале января [2020 года]. <...> В настоящее время в ходе обсуждения рассмотрения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки», – сказал Жаров, передает ТАСС.

Ранее Жаров сообщал, что ведомство предпишет Twitter и Facebook разместить базы данных в России, в противном случае соцсети будут наказаны.

В январе Роскомнадзор начал административное производство в отношении соцсетей из-за непредоставления конкретного ответа на требование о локализации персональных данных.