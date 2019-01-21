Роскомнадзор начал административное дело в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter из-за того, что компании не представили конкретного ответа на требование о локализации персональных данных пользователей на территории России, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России», – сказал Ампелонский, передает РИА «Новости».

По его словам, ответы не содержат конкретики о фактическом исполнении законодательства на текущий момент и сроках исполнения данных норм в будущем. В связи с этим Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство.

Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В минувшую пятницу ведомство получило ответы Facebook и Twitter на свой запрос.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение – блокироваться.