Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных

Роскомнадзор получил ответы представителей Facebook и Twitter на запрос о локализации баз персональных данных пользователей.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране», – сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проанализируют полученные данные и сообщат о дальнейших действиях в понедельник, передает РИА «Новости».

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение – блокироваться.