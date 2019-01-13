Посла США назвали «наместником императора» в Германии

Немецкие политики раскритиковали американского посла в Берлине Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток – 2», пишет журнал Spiegel.

«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», – передает РИА «Новости» слова замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази. Политик подчеркнул, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.

«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?» – в свою очередь спросил замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии по окончании Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

Напомним, Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток – 2». После этого американский дипломат оказался в политической изоляции.