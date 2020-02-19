«Шпион-мексиканец» привел ФБР к российским предателям

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

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Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

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Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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              «Шпион-мексиканец» привел ФБР к российским предателям

              Эктор Алехандро Кабрера Фуентес неожиданно оказался в центре шпионского скандала   19 февраля 2020, 17:10
              Фото: COCYT Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología
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              Текст: Евгений Крутиков

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              Загадочная история произошла в США. ФБР задержало мексиканского микробиолога, жена которого вела подозрительную фотосъемку в Майами. Почему американские спецслужбы видят здесь следы работы российской разведки, в чем именно обвиняют мексиканца – и как это может быть связано с предателями, сбежавшими из России в США?

              Министерство юстиции США заявило, что на днях ФБР задержало в Майами (штат Флорида) гражданина Мексики, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Как и все подобные истории последнего времени, она кажется смешной, если бы не была уж слишком неадекватной.

              Задержанного зовут Эктор Алехандро Кабрера Фуентес, он гражданин Мексики, постоянно проживающий в далеком и бананово-лиловом Сингапуре, и он прилетел в Майами 13 февраля вместе с женой рейсом из Мехико по бизнес-туристической визе. Установочных данных на него в заявлении на сайте минюста США немного, но в целом об Экторе Фуентесе можно сказать следующее.

              Он средних лет ученый-микробиолог, в Сингапуре работает в научно-исследовательской лаборатории (связана ли она с работами по коронавирусу или прочей подобной странной заразе – большой вопрос). Он окончил магистратуру Казанского университета, по этой причине часто бывал и бывает в России. Он был дважды женат, причем первая его жена – русская, а вторая – мексиканка, и у него двое детей.

              Минюст и ФБР устами столь разных СМИ утверждают, что сеньор Фуентес уже якобы признался в том, что во время последнего пребывания в России один его знакомый «чиновник» сказал, что «мы можем помочь друг другу», и предложил ему снять на подставную личность дом в округе Майами-Дейд (южная и наиболее престижная и дорогая половина города Майами). Этот «чиновник» также якобы поручил Фуентесу установить номер автомобиля, которым пользуется некий «источник правительства США», проживающий в Майами-Дейд. ФБР утверждает, что Фуентес якобы предполагает, что этот российский «чиновник» «работает в ФСБ». Что ему пообещал за столь странную миссию неустановленный «чиновник из ФСБ» – неизвестно. Следующая встреча Фуентеса с «чиновником» планировалась в Москве в марте или апреле.

              Фуентес с женой на арендованном автомобиле приехали в Майами-Дейд к кондоминиуму, в котором якобы проживает искомый «правительственный источник». Они припарковались прямо напротив входа в здание – и, видимо, вели себя так странно, что привлекли внимание охранника. Ну или там был специально обученный охранник, натасканный обращать внимание не только на тех, кто входит в здание, но и на тех, кто просто рядом припарковался.

              Охранник подошел к Фуентесу и спросил что-то вроде «зачем вы здесь остановились, сэр?», а в это время жена Фуентеса отошла в сторону и сфотографировала номера какой-то автомашины. Охранник сообщил по инстанции. Задержать он их не мог, поскольку, собственно говоря, ничего противоправного они не совершали. Личности их почти наверняка запечатлели камеры наблюдения на здании.

              16 февраля чету Фуентес остановили на контроле в международном аэропорту Майами. У его жены забрали телефон и в папке «удаленные фото» нашли снимок автомобильного номера. Тут их и повязали. Жену, правда, задерживать не стали, а Эктор Фуентес предстанет перед судом в пятницу, 21 февраля, и пока даже не ясно, есть ли у него адвокат.

              Минюст США пока что вменяет Фуентесу незарегистрированную деятельность иностранного агента в интересах иностранного государства (в официальных документах слово Россия не употреблено), то есть то самое преступление, за которое сидела Мария Бутина. Якобы в телефоне самого Фуентеса к тому же нашли некую переписку по WhatsApp, дополнительно его изобличающую.

              Во-первых, это все вызывает нервный смех. Автомобильные номера штата Флорида отличаются от остальных только тем, что на них дополнительно помещают адрес официального или туристического сайта штата (так делают еще в некоторых штатах – например, Джорджии). Да, американские номера несколько более сложны, чем российские или европейские, к тому же там есть традиция «именных номеров», на которые по желанию владельца можно поместить любое буквенное или цифровое сочетание типа Lyoha Lyubertsy или D-Fence. А федеральные правительственные номера выдает правительство только для своего автопарка и дипкорпуса.

              Но в любом случае на этих номерах не написано число «пи» до сто пятьдесят восьмой цифры, их можно запомнить с одного взгляда, даже фотографировать не обязательно. И если уж с какой-то целью понадобилось узнать некий конкретный номер на конкретной машине, то совершенно необязательно получать это сакральное знание путем посылки в Майами учившегося в России мексиканца –склонного к полноте кабинетного ученого, проживающего в Сингапуре. Спутник, который «все видит», настроить проще и дешевле, не говоря уже о том, что еще проще пройти мимо, в сторону марины, помахивая снастями для ловли тунца и насвистывая что-нибудь латиноамериканское.

              А во-вторых, и это самое главное: что ж это за такой «источник правительства США», что номер его автомобиля представляет государственную тайну, а перед кондоминиумом, в котором он живет, свирепствуют очень наблюдательные охранники?

              Нет никаких реальных свидетельств того, что все, что излагает минюст США – правда. Якобы показания и признания Фуентеса про «чиновника из ФСБ» даются в изложении ФБР. Может быть, эта странная история вообще часть сделки. Чуть-чуть прояснится ситуация в пятницу, когда пройдет заседание суда, но и тогда можно ожидать, что большинство обстоятельств ФБР предпочтет засекретить.

              Давайте на секунду представим, что в этом есть какая-то доля правды.

              То есть кому-то позарез понадобился номер автомобиля «источника правительства США». Но не так чтоб совсем уж срочно, а можно и подождать до марта-апреля. При этом американцы настаивают, что речь идет именно об «источнике» (это точное слово – речь не идет о гражданине США или даже государственном чиновнике США).

              В округе Майами-Дэйд максимальная в мире плотность беглых российских предателей на квадратный километр. Некоторые, конечно, предпочитают уехать в глушь, в Коннектикут, но большинство выбирает флоридский климат. Море, пальмы, пятизвездочные отели и пляжи. Та же рыбалка, в конце концов. Вообще, «источник правительства США» – это как раз специфический эвфемизм для обозначения беглых предателей. Своего рода профессия и социальный статус.

              ФБР за последние несколько лет регулярно плачет, что у домов, в которых проживают беглые шпионы, стали часто появляться «российские агенты». Сами некоторые из беглых сигнализируют на угрозы или странные ситуации вокруг них – не ясно, мнимые или реальные. Паранойя – их профессиональная болезнь. Все это замечательно укладывается в бесконечные сказки вокруг Скрипалей, Хангошвили и некоторых других персонажей, которых якобы ликвидировали или собирались ликвидировать злые и беспощадные российские киллеры. В рамках этого, прости господи, нарратива история с Эктором Фуентесом и его женой может расцвести новыми красками.

              Есть, конечно, и более сложные конспирологические версии. Во-первых, использование мексиканского микробиолога для такой сугубо утилитарной и, скажем прямо, бессмысленной затеи (если, повторимся, допустить, что все сказанное ФБР – правда) может быть типичной его «привязкой».

              Сфотографировал машину – молодец, а теперь есть дела посерьезней. Но все это попахивает каким-то уж совсем пещерным провинциализмом. Случайных людей для подготовки серьезных операций брать не принято, это слишком рискованно. Во-вторых, мы пока не знаем, чем конкретно занимался Эктор Фуентес в лаборатории в Сингапуре. Может все это понадобилось ФБР не для очередного разгона истерии вокруг историй с «российскими киллерами», а для каких-то иных целей, расположенных в совсем других областях профессиональных знаний.

              Вообще, история на редкость странная даже по меркам последних нескольких лет, с каких сторон на нее не посмотри, хотя версия с «правительственным источником» наводит на дополнительные размышления. И она наверняка получит продолжение, поскольку ФБР будет обязано сказать хоть что-то еще. Хотя бы просто потому, что со слов американской контрразведки Фуентес, что называется, «сотрудничает со следствием». Он наверняка напуган, ранее он ничего страшнее микроскопа в руках не держал, а неожиданное столкновение с американским правосудием в Майами кого угодно из колеи выбьет.

              Очень все-таки интересно узнать, как зовут «чиновника из ФСБ», кто живет в кондоминиуме и почему кому-то стали интересны номера отдельно взятой автомашины в Майами-Дейд.


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