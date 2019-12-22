Пушков прокомментировал слова американского посла о «благодарности» ЕС за санкции

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление американского посла в Берлине Ричарда Гренелла о «благодарности» стран Евросоюза за санкции против «Северного потока – 2».

«Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против «Северного потока –2». Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе», – написал парламентарий в Twitter.

Комментируя строительство самого газопровода, Пушков отметил, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним».

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.

Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2».

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