Немецкие СМИ объяснили, как отношения Германии с США «оказались на дне»

Германия и Соединенные Штаты играют в дипломатическую «молчанку». Отношения двух стран переживают глубочайший кризис. Надежды на то, что с окончанием «эпохи Трампа» наступят старые добрые времена трансатлантического партнерства, иллюзорны, пишет немецкий Der Spiegel.

Дипломатическая «молчанка» между Берлином и Вашингтоном началась, когда пост посла США в Германии занял Ричард Гренелл, который ведет себя как «правоэкстремистский колониальный офицер», как его охарактеризовал экс-председатель Европарламента Мартин Шульц, передает ИноТВ текст статьи немецкого издания.

Канцлер Германии Ангела Меркель ни разу не общалась с Гренеллом, а министр иностранных дел Хайко Маас предпочитал не засиживаться на переговорах с американским послом, пишет автор статьи.

«Я и представить себе не мог, что такой кризис в немецко-американских отношениях возможен», – поделился своим удивлением бывший постпред США при НАТО Николас Бернс.

По мнению автора публикации, Германия стала «антиподом Америки Трампа». И отчужденность между бывшими союзниками растет, констатирует он.

Есть расхождения как в политических вопросах, так и проблемы с личной химией» между Дональдом Трампом и Ангелой Меркель, считает Spiegel.

В частности, у Берлина и Вашингтона абсолютно разные позиции по тому, как выстраивать отношения с Ираном. Кроме того, в контексте споров по поводу требований НАТО, согласно которым члены альянса должны тратить на армию 2% от своего ВВП, Гренелл пригрозил Берлину выводом американских войск из Германии. Американская сторона при этом умалчивает, что военные базы нужны США для проведения операций на Ближнем Востоке, говорится в статье.

Кроме того, пишет Spiegel, Трамп «открыто способствует расколу Европейского союза», в частности, призывая британского премьера Бориса Джонсона к Brexit без сделки.

Немцы никогда так плохо не относились к США, как сейчас, констатирует автор статьи. 85% граждан Германии характеризируют свое отношение к Америке как негативное или очень негативное. При этом 42% видят в Китае надежного партнера.

По мнению автора статьи, Меркель войдет в историю как противник Трампа. В мае этого года она летала в Бостон, чтобы выступить с речью в Гарвардском университете. Ее выступление назвали «антитрамповским манифестом». К тому же сейчас уже стало нормой, что Меркель не встречается с Трампом во время своих поездок в США.

Находясь с визитами в Европе, Трамп также «облетает» Германию. Побывав в Риме, Париже и Лондоне, американский лидер ни разу не посетил Берлин. После саммита G7 он собирается в Копенгаген и Варшаву, и в Берлине прекрасно понимают, в чем заключается символизм этих визитов.

С польским правительством Трампа объединяет неприятие миграционной политики Меркель. К тому же восточноевропейское государство к большому удовольствию США выполняет свои обязательства перед НАТО и выступает против «Северного потока – 2». В Дании же Трамп планирует помешать реализации немецко-российского проекта.

США угрожают принять санкции против компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток – 2». Эти штрафные меры висят над Германией как дамоклов меч. При этом США утверждают, что не хотят допустить роста влияния Москвы на Берлин, но на самом деле продвигают свои собственные экономические интересы.

В Берлине надеются, что когда «эпоха Трампа» завершится, наступят «старые добрые времена трансатлантического партнерства», но на самом деле это иллюзия, потому что прежними отношения уже никогда не будут, заключает издание.

Напомним, посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу, связав это с нежеланием Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Польша выступила за переброску американских войск, так как это якобы в интересах Запада.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что есть хорошие причины для размещения американских военных в Германии, в стране есть для этого высококлассная инфраструктура, в которую ранее вложили большие средства.