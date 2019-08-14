Меркель прокомментировала возможный вывод американских военных из Германии

Есть хорошие причины для размещения американских военных в Германии, в стране есть для этого высококлассная инфраструктура, в которую ранее вложили большие средства, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Говоря о ситуации с обязательствами Германии перед НАТО, она указала, что правительство страны приняло решение об увеличении расходов на оборону до 2024 года до 1,5% с нынешних 1,3%. По ее словам, это в интересах Берлина, передает РИА «Новости».

Она добавила, что эти обязательства были взяты Германией еще при президенте США Бараке Обаме, а не при нынешнем американском лидере Дональде Трампе.

«Считаю, что в Германии есть хорошие места для размещения в том числе американских солдат, в них много инвестировано. В этой связи мы в рамках дружественных переговоров приветствуем пребывание американских солдат здесь. Есть хорошие причины для размещения в Германии, и одновременно мы должны приложить усилия для того, чтобы сделать бундесвер более эффективным», – сказала Меркель.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу, связав это с нежеланием Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Польша выступила за переброску американских войск, так как это якобы в интересах Запада.