Оппозиция Молдавии пригрозила Додону импичментом

Молдавская оппозиция намерена инициировать процедуру импичмента президента Игоря Додона, если Генпрокуратура подтвердит подлинность видео, снятого бежавшим экс-председателем ДПМ Владимиром Плахотнюком, заявил вице-председатель парламента от оппозиционной партии «Платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь.

Видеозапись предоставил в понедельник депутат Юрий Реницэ. На видео, как утверждается, видно, что Плахотнюк в июне прошлого года якобы пытался передать главе государства пакет с деньгами.

Додон отрицает, что брал деньги у Плахотнюка, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить публикацию, которую считает компометирующей, передает ТАСС.

«То, что показано, очень серьезно – мы детально изучим это видео. Ждем, чтобы в прокуратуре дали ответ по поводу этих обвинений. После технического анализа видеофайла мы, в соответствии с положениями конституции, предпримем действия по отстранению президента от должности», – заявил Слусарь на брифинге.

Отмечается, что инициативой импичмента может выступить не менее одной трети из 101 депутата. По их требованию Додон должен предоставить разъяснения по выдвинутым против него обвинениям. При наличии доказательств он может быть отстранен от должности голосами двух третей из 101 депутата. У поддерживающей президента Партии социалистов 37 мест, что составляет более трети. Если инициативу об импичменте утвердит парламент, то в течение 30 дней необходимо инициировать референдум об отставке президента.

Однако Генпрокуратура Молдавии не подтверждает подлинность видеозаписи и просит автора компрометирующей публикации обратиться в органы с соответствующим заявлением.

«Если заявители действительно хотят юридических последствий и делают это не только ради пиара или в интересах определенных групп, то они должны обращаться в соответствующие органы согласно уголовно-процессуальному кодексу. <...> Реницэ не подавал жалоб. Прокуратура не может инициировать дело только на основании опубликованной видеозаписи, так как не знает, насколько она правдива, в каком контексте сделана, и другие детали», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что бежавший из Молдавии Плахотнюк предлагал находившемуся в тюрьме экс-премьеру Владимиру Филату оклеветать Додона.

Напомним, Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Экс-лидер ДПМ Плахотнюк отправился в Лондон. Позже Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.