Суд заочно арестовал Плахотнюка за вывод из России 37 млрд рублей

Молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк, бывший глава Демократической партии Молдавии, заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из России 37 млрд рублей.

Плахотнюк обвиняется в создании преступного сообщества, а также переводе средств в российских рублях и иностранной валюте на счета нерезидентов по фальшивым документам, об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, передает «Интерфакс». Отмечается, что молдавский депутат арестован на два месяца.

Также в России Плахотнюку и его доверенному лицу, профессиональному спортсмену Константину Цуцу было заочно предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков и создании преступной группировки.