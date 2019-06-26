В России предъявили обвинения в контрабанде наркотиков экс-главе Демпартии Молдавии

Бывшему главе Демократической партии (ДПМ) Молдавии Владимиру Плахотнюку предъявили обвинение в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу, профессиональному спортсмену Константину Цуцу – в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере», – заявила Волк, передает ТАСС.

Напомним, Плахотнюк покинул пост председателя партии в понедельник.

14 июня ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Сам Плахотнюк отправился в Лондон.