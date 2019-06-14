Демпартия Молдавии признала новое правительство после вмешательства посла США

Демократическая партия Молдавии (ДПМ) объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. Это произошло после вмешательства посла США.

«Мы уходим в оппозицию. <...> Правительство [Павла Филипа] подаст в отставку, все министры. Это единственный выход для преломления политического кризиса», – сказал Чеботарь, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что политический кризис в Молдавии из-за нежелания ДПМ передать власть новому кабинету Майи Санду перешел в стадию разрешения после визита в офис ДПМ посла США в Кишиневе Дерека Хогана.

«Хоган довел позицию США до сведения лидеров Демпартии, которые до последнего надеялись, что Вашингтон поддержит их в противостоянии с президентом Игорем Додоном, парламентским большинством и правительством Майи Санду, которое сформировали депутаты Партии социалистов и блока Acum. Однако такой поддержки они не получили. В результате демократы согласились разблокировать правительство и другие госучреждения, которые уже несколько дней окружают пикетчики», – сказал источник ТАСС.

Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ.

После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, суд признал данные решения неконституционными.

Тогда ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM планируют продолжить работу. ЕС признал новое правительство Молдавии.

11 июня Игорь Додон аннулировал подписанный вице-председателем ДПМ Павлом Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.