Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком – на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаный.

Конституционный суд Молдавии в очередной раз спутал карты молдавским политикам, признав коалиционное соглашение между президентской Партией социалистов и прозападным блоком ACUM недействительным. Кроме того, КС Молдавии объявил неконституционными указы президента Молдовы от 8 июня о назначении премьер-министра и создании нового правительства.

В ответ на такое решение суда депутаты парламента Молдавии от президентской Соцпартии и блока ACUM во главе с Зинаидой Гречаный и Майей Санду приняли декларацию «О захваченном государстве», где говорится о том, что «государственные и правовые учреждения страны захвачены», они «задыхаются от коррупции, от тотального контроля над судебной системой, осуществляемого олигархами».

Однако заявление парламентариев не повлияло на решение судей. Воскресным утром КС принял решение передать полномочия президента к и.о. премьер-министра Павлу Филипу, обязав его распустить парламент, что он и сделал, назначив досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

В свою очередь отстраненный от власти президент Игорь Додон заявил, что Демпартия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком не собирается мирно передавать власть, поэтому он планирует обратиться к международному сообществу с просьбой о посредничестве в этом процессе, и призвал народ Молдавии к мирным протестам.

Впрочем, Демпартия также обвиняет парламент в узурпации власти и попытке государственного переворота, после чего сторонники партии установили палатки у правительственных зданий, где проходят митинги. Кроме того, колона митингующих во главе с Плахотнюком и Филипом направилась в сторону администрации президента с требованием отставки Додона. Также СМИ сообщают, что в сторону Кишинева движутся десятки автобусов с противниками Додона.

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По мнению спецпредставителя по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьера Дмитрия Козака, действия Плахотнюка и ориентированных на него политиков являются «откровенно криминальным». По его словам, требуется «радикальное оздоровление политической ситуации». Народ Молдавии желает ее «деоккупации» от криминального режима».

Он подтвердил, что лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк хотел тайно договориться с социалистами, чтобы те «поменяли внешнеполитический вектор с Запада на Восток». Это предложение было «категорически отвергнуто». Козак заявил, что события в Молдавии носят внутриполитический характер, однако Россия считает необходимым, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, которые выражают волю народа.

Российский вице-премьер также похвалил Партию социалистов и блок ACUM, которые смогли «преодолеть политические разногласия», отметив поддержку этой позиции ЕС и США.

«В Молдавии уже давно не соблюдается законодательство, причем оно не соблюдается всеми. То, что произошло вчера у нас в парламенте – должно было произойти еще в марте, сразу после выборов. И это коалиционное соглашение между социалистами и ACUM было бы поддержано обществом», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария.

«Если отбросить политическую ангажированность и внимательно прочитать конституцию – вы увидите, что если в течение 90 дней никаких соглашений не достигнуто, тогда президент обязан распустить парламент. Таким образом юридически конституционный суд прав», – пояснил Назария.

«Что касается политической составляющей – здесь также есть проблема, потому что Додона уличили в получении финансирования для своей партии из России, что позволяет его оппонентам обвинить его в госизмене и попытке организовать государственный переворот», – продолжил собеседник.

«Я не удивлюсь, если к вечеру на Додона наденут наручники, потому что обвинения против него очень серьезные. Додон проиграл по всем параметрам. Тактическую победу одержал Плахотнюк, но и его в итоге посадят. А стратегически в этой ситуации выигрывают Майя Санду и унионисты», – предполагает Назария, назвав такую ситуацию угрозой для молдавской государственности.

По его словам, «политика России на молдавском направлении дала трещину».

«То, что Додона со всех сторон прессинговали пойти на сделку с ACUM – ошибка, которой воспользуются унионисты», – заключил Назария.

В то же время директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что интерес России в Молдавии заключается в стабилизации ситуации, что позволит избежать кровопролития, в котором заинтересован Плахотнюк.

«Плахотнюк просто так не отдаст ни власть, ни деньги, ни свой статус. Тем более, что бежать ему некуда. У него есть своя частная армия в несколько тысяч хорошо подготовленных людей. Ему в той или иной форме подчинены силовые структуры. Я не сомневаюсь в том, что дело дойдет до горячего противостояния», – заявил Мартынов газете ВЗГЛЯД.

«С другой стороны,

Майе Санду и Зинаиде Гречаный, двум женщинам и антиподам в политике, удалось между собой договориться на платформе ненависти к Плахотнюку.

И силами их политических объединений им фактически удалось собрать большинство в парламенте и начать работу. Но Плахотнюк сохраняет за собой контроль над конституционным судом, с помощью которого он творит грязные дела», – поясняет Мартынов.

«Я считаю, что Майя Санду и Зинаида Гречаный должны выдержать экзамен демократией, вернуть в Молдавию всех оппонентов Плахотнюка безотносительно их политических позиций, включая Ренато Усатого, и отменить все те безобразия, которые творил Плахотнюк», – продолжил эксперт.

При этом, по словам эксперта, от самого Игоря Додона в сложившейся ситуации мало что зависит.

«Что сейчас будет делать сам Додон – непринципиально. Он превратился в элемент уходящего режима Плахотнюка, он его компромиссная и органичная часть. Потому неважно, что будет делать Додон», – считает собеседник.

«Все зависит от тандема двух отважных женщин: если они смогут удержать власть в своих руках, если они смогут призвать под свои знамена подавляющее большинство граждан и представителей силовых структур – тогда быть может все и обойдется без большой крови», – резюмировал Мартынов.