Молдавия приближается к исчезновению

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27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

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Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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    Кто такие russiablican и насколько они близки к «ватникам»?

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          Молдавия приближается к исчезновению

          Современная Молдавия – это тираническая олигархия, вся власть в стране принадлежит мультимиллионеру Владимиру Плахотнюку   27 августа 2018, 18:25
          Фото: Bogdan Cristel/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Молдавия отмечает главный национальный праздник. В 1991 году, вскоре после путча в Москве, кишиневские власти приняли декларацию независимости, которая, как и декларации прочих республик СССР, была оперативно признана мировым сообществом. По состоянию на 2018 год видно: эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению.

          На момент принятия декларации о независимости единой Молдавии уже не существовало – приднестровский конфликт начался в 1989 году, и к августу 1991-го распоряжения кишиневского руководства к востоку от Днестра уже не исполнялись. Большинство жителей города Бендеры, расположенного на западном берегу реки, также выступали против молдавских властей. В марте 1992-го это привело к «горячей фазе» конфликта – она продлилась до июля, когда благодаря ультиматуму генерала Лебедя молдавская сторона все-таки согласилась на переговоры.

          Следует четко осознавать этот исторический факт: Приднестровье никогда не было частью независимой Молдавии. МССР была создана из автономной республики Приднестровья, входившей в состав УССР, и частей Бессарабии, в 1918–1940 годах принадлежавших Румынии, а до того – Российской империи. Как и многие другие искусственно созданные большевиками республики (включая Украину), это образование оказалось нестойким.

          Молдавия – яркий пример того, что в политологии называется failed state, несостоявшееся государство. Да, формально все признаки государственности есть – парламент, назначаемое депутатами правительство, всенародного избранный (но ничего не решающий) президент, судебные инстанции, муниципальная власть. Но по сути современная Молдавия – это тираническая олигархия, вся власть в стране принадлежит одному человеку – мультимиллионеру Владимиру Плахотнюку

          Несмотря на то, что Плахотнюк – лидер «проевропейской» Демократической партии, а декоративный президент Игорь Додон представляет «пророссийскую» партию социалистов, эта имитация конкуренции уже давно никого не убеждает.

          Кроме того, в стране есть «правая оппозиция» – идеологические наследники тех демонстрантов, которые в 1989 году скандировали «Русских – за Днестр, евреев – в Днестр». Она выступает резко против Плахотнюка, но в ее самостоятельности есть серьезные сомнения. Представлявшие реальную опасность для всевластия олигарха политики либо уехали из страны (как бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый), либо находятся в тюрьме (как экс-премьер Влад Филат).

          По большому счету нет разницы, кто победит на парламентских выборах, назначенных на 24 февраля 2019 года. Просто для примера: Демократическая партия на выборах 2014 года получила 19 мест – меньше, чем социалисты (25), либерал-демократы (23) и коммунисты (21). Но по состоянию на 2018 год фракция демократов насчитывает 42 человека, социалистов – 24, коммунистов – шесть, либерал-демократов – пять.

          Если бы в стране до сих пор действовала пропорциональная система избрания парламента, социалисты одержали бы сокрушительную победу: по данным разных социологических служб, рейтинг партии президента колеблется в пределах от 36% до 50%, тогда как уровень поддержки демократов всего 8–13%. Но социалисты поддержали самоубийственное для них решение перейти на смешанную систему выборов, а в способностях Плахотнюка провести в одномандатных округах якобы независимых кандидатов, которые будут во всем поддерживать его партию, мало кто сомневается.

          Неудивительно, что в условиях, когда и «прозападный», и «пророссийский» векторы политики скуплены на корню одним человеком, начинают набирать силу альтернативные движения.

          Накануне Дня независимости в центре Кишинева был организован митинг, главным требованием которого было признание итогов выборов мэра города, состоявшихся в июне. На них победил Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа Достоинство и Правда», которая в 2014 году вообще не прошла в парламент. Однако суд признал итоги выборов недействительными, так как за этого кандидата агитировали румынские политики, а «зарубежная поддержка» на выборах запрещена. При этом конкурент Нэстасе, социалист Ион Чебан, занявший второе место, мэром тоже не стал, и исполняющим обязанности главы столицы остается удобный для Плахотнюка политик Руслан Кодряну.

          Текущий рейтинг партии Нэстасе сравним с рейтингом Демократической партии – от 9% до 16% по данным разных социологических служб. Но судя по тому, что политик делает ставку на уличные протесты, он надеется повторить путь нынешнего армянского премьера Никола Пашиняна, чья фракция в парламенте была одной из самых малочисленных.

          Вряд ли действующая власть этого не понимает. Поэтому президент Игорь Додон без какого-либо стеснения встает на позицию правительства, которое он, как правило, критикует по любому поводу. «Никто не имеет морального права использовать людей для продвижения своих политических интересов. Позор им и позор всем тем, кто был у власти с 2009 года и по сей день и напрямую или косвенно виновен в таких нелицеприятных ситуациях, возникающих в молдавской политике. Для страны опасно то, что эти ненависть и хаос могут перейти с улиц в парламент», – написал формальный глава государства в «Фейсбуке».

          Ошибки украинской и армянской власти в Молдавии, похоже, повторять не намерены – митинг Нэстасе и его соратников был оперативно разогнан. Впрочем, ничто не мешает им собраться вновь.

          Принципиальное отличие молдавской ситуации от украинской, грузинской и любой другой заключается в наличии в стране большого количества унионистов – сторонников отказа от государственности и возвращения в состав Румынии. Пока они в меньшинстве (около 20–25%, по данным разных опросов), но это очень активное меньшинство. И, как мы видим на недавнем примере Армении, в условиях разочарования граждан в действующей власти и прикормленной оппозиции «третья сила» вполне может стать первой.

          Именно поэтому у Молдавии наибольшие шансы возглавить список постсоветских государств, которые рано или поздно утратят независимость, полученную благодаря событиям в Москве и Беловежской пуще.

          Кстати, Румыния неоднократно подтверждала, что не претендует на территорию Приднестровья и готова обсуждать дальнейшую судьбу Гагаузии – автономии на юге Молдавии, населенной гагаузами, тюркоязычным православным народом.

          Безусловно, в настоящее время Плахотнюк является главной силой, которая защищает Молдавию от поглощения соседом – быть первым в Кишиневе куда лучше, чем неизвестно каким в Бухаресте. Но недовольство граждан нарастает, и уже следующий митинг правой оппозиции разогнать будет сложнее.

          России в данной ситуации остается только продолжать поддерживать Приднестровье и наблюдать за происходящим в Молдавии – реальных пророссийских политиков по ту сторону Днестра не осталось. 


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