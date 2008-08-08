Полиция жестко разогнала протестующих в Кишиневе

Полиция применила силу при эвакуации сторонников правой оппозиции, ночевавших в палатках на площади в центре Кишинева, заявил лидер организовавшей протесты партии «Платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь.

По словам Слусаря, в пять часов утра на площадь прибыли 15 автобусов с сотнями полицейских.

«Нам через громкоговоритель зачитали распоряжение городских властей освободить площадь в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня независимости», – передает ТАСС слова Слусаря.

Протестующие отказались уходить и взялись за руки, после чего полицейские начали по одному выхватывать протестующих, «особо жестоко применяя силу к женщинам», сообщили участники акции.

«Выкручивали руки, тащили за ноги», – рассказал Слусарь.

Сейчас площадь, где в понедельник пройдут торжества в честь Дня независимости, находится под охраной усиленных кордонов полиции. Протестующие освистывают силовиков, бьют в барабаны и кастрюли, скандируют «Долой правительство», «Долой мафию», «Воров в тюрьму».

По словам другого источника, полиция около 6.30 появилась возле памятника Штефана чел Маре, чтобы освободить территорию для мероприятий официальных лиц по случаю отмечаемого в стране Дня независимости.



«Полиция напала на мирных протестующих, чтобы освободить место для президента Игоря Додона и премьера Павла Филипа. Мы ждем их здесь, чтобы сказать, что мы о них думаем», – передает РИА «Новости» слова лидера PAS Майи Санду.

Сообщается также, что протестующие собираются за пределами площади. Люди кричат «Долой Жиздана», выступая против министра внутренних дел Александра Жиздана, которому подчиняется полиция.

Напомним, в воскресенье митингующие в центре Кишинева приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции.