Протестующие в Молдавии потребовали отставки кабмина

Митингующие в центре Кишинева приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции.

Митинг организован партиями «Платформа «Достоинство и правда» (PDA), партия «Действие и солидарность» и Либерально-демократической партией Молдавии, передает РИА «Новости».

Участники митинга намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 августа встретить на площади День независимости.

Резолюция участников митинга была принята единогласно. Организаторы акции протеста включили в нее требования об отставке премьера, признании выборов мэра Кишинева, аннулировании закона о налоговой амнистии, прекращении политического признания оппозиции, продолжении расследования кражи миллиардов и привлечении к ответственности всех виновных.

По оценке полиции, в акции принимают участие более 6,5 тыс. человек. Организаторы намерены увеличить число участников до 30 тыс. человек.

Президент Молдавии Игорь Додон, рассказывая о том, какими средствами намерен бороться с отсутствием возможности влиять на внутреннюю политику страны, заявил о возможной смене конституционного строя в Молдавии.