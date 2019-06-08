Конституционный суд Молдавии запретил формировать новое правительство

Конституционный суд Молдавии признал неконституционными указы о назначении премьер-министром страны Майи Санду и создании правительства.

«Объявляется неконституционным указ президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра. Объявляется неконституционным указ президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о создании правительства», – говорится в решении на сайте суда.

Ранее в Молдавии депутаты единогласно выбрали премьер-министром сопредседателя блока ACUM Майю Санду.

Санду представила парламенту программу работы правительства, а также представила свою команду, передает РИА «Новости».

После заседания парламента правительство во главе с новым премьером принесло присягу.

«Сегодня в Молдавии исторический день, то, что мы вместе сделали, останется в истории современной Молдавии. Я уверен, что от возможностей Майи Санду зависит, насколько функциональным будет это правительство, я надеюсь, что это будет хорошее правительство», – заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Главными приоритетами работы нового кабмина Санду называет принятие закона по деолигархизации, выведение страны из изоляции и восстановление экономики, а также улучшение благосостояния граждан.

Правый блок ACUM выступает за евроинтеграцию, однако не против налаживания отношений со всеми внешними партнерами Молдавии, в том числе и Россией.

Между тем, в настоящее время полиция и карабинеры усилили охрану возле госучреждений и дипломатических представительств.

По словам главы генерального инспектората полиции Молдавии Александра Пынзаря, полиция будет делать все возможное, чтобы поддерживать общественный порядок.

«Существует много спекуляций, мы просим не поддаваться на провокации. Просим не политизировать действия полицейских и карабинеров», – заключил глава полиции.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как выход из политического тупика привел Молдавию к России.