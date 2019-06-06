Выход из политического тупика привел Молдавию к России

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Бюрократы превращают Зеленского в Порошенко

Зеленский вынужден копировать внешнеполитические манеры Порошенко - возможно, сам того не желаяФото: Francois Lenoir/Reuters
Новый президент Украины Владимир Зеленский оказался плагиатором – он украл речь, да не у кого-нибудь, а у своего предшественника Петра Порошенко. Как такое произошло, кто подставил главу украинского государства и почему происходящее является не случайностью, а закономерной для Украины тенденцией? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

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Эйджизм – проклятие России

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Глобализация по-китайски

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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            Выход из политического тупика привел Молдавию к России

            Лидер Молдавии посулил, что отныне республика начнет наконец учитывать интересы России   6 июня 2019, 21:18
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Иван Абакумов,
            Андрей Резчиков

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            Новое правительство начнет трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза, пообещал президент Молдавии Игорь Додон. Смелое заявление, ведь пока правительства в Молдавии нет вообще. Судя по намекам президента, уже к понедельнику он решил наконец заключить сделку с одной из двух прозападных партий, чтобы создать наконец в Молдавии «сбалансированное» между Западом и Москвой руководство.

            Президент Молдавии Игорь Додон в четверг заявил, что может распустить парламент республики уже в начале следующей недели.

            «Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдавии, – сообщил Додон на открытии Петербургского экономического форума. – Потому если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник».

            Додон, однако, намекнул, что новое правительство вот-вот появится. Он даже пообещал, что это новое правительство в течение максимум полутора лет ситуацию кардинально изменит.

            «И многие сидящие здесь западные инвесторы придут в Молдавию, потому что это будет им интересно», – цитировал ТАСС слова Додона, обращенные к участникам форума.

            Впрочем, президент пока так и не раскрыл, с какой из двух политических сил его сторонники в парламенте смогут заключить союз, чтобы создать наконец правительство.

            Зато Додон был щедр на обещания. По его словам, этот новый кабинет министров начнет трехсторонние переговоры по торговой политике с участием России и Европейского союза. «Правительство будет создано на принципах, на которых настаивает президент: взвешенная внешняя политика, стратегическое партнерство с Россией, четкие, ясные правила и гарантии для российского бизнеса, который придет в Молдавию», – посулил Додон.

            Он добавил, что Запад пытался рассорить Молдавию с Россией, однако со временем даже на Западе осознали необходимость смены риторики, осознали, что Молдавия должна стать примером баланса.

            «Нас пытался затянуть Запад – против России. Но мне кажется, что все поменялось за последние два–три года, я так вижу по моему диалогу с Владимиром Путиным, с Макроном, с Меркель

            – стороны начали понимать, что принцип взвешенной внешней политики, что принцип «и..., и...» – это единственный выход», – цитирует Додона издание Nation News.

            По словам президента Молдавии, если сейчас республика вновь встанет перед выбором «или Россия, или Запад», то ситуация «взорвется», потому что молдавское общество остается расколото примерно пополам. Половина выступает за сближение с ЕАЭС и Россией, а другая половина хочет сближения республики с Евросоюзом, поэтому сделать окончательный выбор просто невозможно.

            Напомним, после парламентских выборов 24 февраля Молдавия впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать спикера и сформировать органы управления. Новый парламент представляет собой политический треугольник: пропрезидентская Партия социалистов, контролирующая правительство Демпартия и прозападный блок ACUM. Чтобы сформировать правительство, хотя бы двое из трех должны составить коалицию, но пока никто ни с кем не смог поладить.

            Додон и раньше грозил распустить парламент 10 июня, если депутаты не договорятся. Чтобы помочь «разрулить» ситуацию, в Молдавию в начале неделе приезжали: российский вице-премьер Дмитрий Козак, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и эмиссар Госдепа Брэдли Фреден. Стало ясно, что все три внешних игрока – и Россия, и Евросоюз, и США – заинтересованы сейчас в том, чтобы вывести Молдавию из политического тупика.

            «Как это ни парадоксально выглядит, единственная возможность коалиции – это коалиция Партии социалистов Додона и Демократической партии Владимира Плахотнюка, о чем недвусмысленно заявил сам Плахотнюк. Но это будет политической смертью и для Додона, и для социалистов, в которых и так уже разочарована большая часть электората», – сказал газете ВЗГЛЯД директор московского Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

            По мнению Мартынова, для Додона роспуск парламента стал бы актом «политического мужества», которое, однако, президент за последние годы «так ни разу и не продемонстрировал».

            «Дмитрий Козак высказался за досрочные парламентские выборы. По мнению спецпредставителя России, если даже соберется какая-то коалиция, она будет неустойчива. А западные эмиссары призывали не доводить дело до досрочных выборов. Учитывая влияние Запада на блок ACUM, я вполне допускаю, что вариант коалиции демократов с ACUM тоже возможен», – пояснил Мартынов.

            Похожую точку зрения разделяет руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария. «Наверное, до понедельника они не договорятся. Тогда Додон распустит парламент. Пусть распускает. Но для социалистов это не лучший вариант. Результаты выборов будут для них менее благоприятными, чем в феврале», – говорит молдавский политолог. У него впечатление, что многие из тех, кто ранее голосовал за Додона, на этот раз на выборы не пойдут вовсе.

            Политику лидеров ACUM эксперт считает губительной. «Они унионисты, они работают против государства. Они не способны на эффективное управление государством. Они способы только разрушать», – сказал эксперт. Однако он считает разумным чисто временный, ситуативный союз Додона и ACUM с одной целью: отстранить от власти Плахотнюка и организовать новые справедливые досрочные выборы.

            Директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие убежден: какую бы коалицию к понедельнику ни создал Додон, она в любом случае «будет направлена против России».

            «Руководитель Демпартии Плахотнюк находится в российском федеральном розыске и вроде бы будет объявлен в международный розыск. Поэтому Демпартия вместе с Плахотнюком не совсем желательна для Москвы в коалиции», – сказал Барбарошие газете ВЗГЛЯД. Как и Назария, он подозревает, что в результате досрочных выборов партия Додона может растерять голоса, поэтому президент и не хочет доводить дело до разгона парламента.

            Как отметил Барбарошие, «более или менее благоприятным выбором для России был бы альянс социалистов с блоком ACUM, внутри которого царят «достаточно разные взгляды» и есть те, кто поддерживает позицию социалистов. Он также сомневается, что в случае создания коалиции Демартии и Соцпартии российские сыщики прекратят уголовное преследование Плахотнюка – в обмен на его лояльность. «Я бы предпочел, чтобы Плахотнюк сел в тюрьму», – отрезал Барбарошие.

            Он отметил, что во время своего визита Козак дал понять, что предпочел бы сделку социалистов с ACUM, а не с Плахотнюком, «но господин Додон даже во время разговора с российским чиновником высказал другое мнение» – о том, что он мог бы договориться с партией Плахотнюка.


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