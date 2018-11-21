Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

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          Павел Волков

          Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

          Павел Волков
          публицист
          		 18 декабря 2018, 13:13

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          Пока мир сотрясают американо-китайские торговые войны, пока Европа, затаив дыхание, ждет, чем завершится новая французская буржуазная револция, в маленьком тихом и уютном виноградном краю тоже кипят нешуточные страсти. В Молдавии Конституционный суд снова, уже в пятый раз, отстранил от исполнения обязанностей президента Игоря Додона, который отказался подписать несколько утвержденных парламентом законов.

          Законы же, ради которых Конституционный суд принял неконституционное решение, очень характерны: землю, на которой находился республиканский стадион, передали под посольство США; 9 мая переименовали в День Европы; на молдавском телевидении запретили показывать российские новости.

          Додон назвал такие действия «последними вздохами уходящего парламента», а также пообещал отменить их после выборов 24 февраля 2019 года, в случае победы его партии, конечно. Правда, в тот же день соглашается на назначение министром финансов выдвинутого Демпартией и конкретно премьер-министром Павлом Филипом Иона Кику, назвав его «одним из лучших специалистов в бюджетно-налоговой сфере». Потому и возникает закономерный вопрос, идет ли речь о противостоянии «пророссийского» президента и «проевропейского» парламента или дело в чем-то другом?

          Интересно, что в своих свежих интервью Додон говорит о нейтральном статусе Молдавии, о невозможности вступления ее в ОДКБ, уходит от обещания денонсировать Ассоциацию с ЕС и не стесняясь заявляет о необходимости определить статус Приднестровья (хотя он уже давно определен как автономно-территориальное образование с особым правовым статусом в Конституции Молдавии и в законе 2005 года), фактически пугая Россию близостью НАТО, Румынии и Украины к ПМР и неожиданно позиционируя себя как молдавского националиста. По сути, он повторяет кульбиты Януковича, который метался между Москвой и «западными партнерами».

          Победа же Партии социалистов на парламентских выборах в феврале 2019 года (после чего обещана отмена всех «антироссийских» законов) выглядит очень сомнительно.

          Данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), показывают, что социалисты Додона, предположительно, наберут 32% голосов, Демпартия Плахотнюка – 12% и столько же идущие единым блоком правые проевропейские партии «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA). Этого точно не хватит для парламентского большинства. Но другие социсследования показывают еще более удручающую картину. Весной 2018 года CIVIS дал социалистам 26%, PAS – 12%, а Демпартии только 7%. Ноябрьский же опрос института IMAS дал социалистам 22,1%, Демпартии – 13,7%, PAS – 6,4%.

          Входить в коалицию с правыми, даже абстрагируясь от идеологии, при таких раскладах не могут ни Додон, ни Плахотнюк, для парламентского большинства даже при лучших вариантах общих рейтингов недостаточно. А вот объединиться друг с другом…

          Спроста ли Додон поменял риторику с «пророссийской» и «антиевропейской» на «промолдавскую»? Спроста ли его советник по внешней политике Аурел Чокой летом на международном форуме в Брюсселе заявил, что Молдавию нужно подготовить к вступлению в ЕС – провести реформы и решить проблему Приднестровья? Спроста ли глава парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям социалист Владимир Цуркан заговорил о возможности объединения с Демпартией после выборов?

          Последняя умудрилась крепко поссориться с Западом, который обвинил ее в узурпации власти и коррумпированности. Так, 14 ноября Европарламент утвердил доклад по Молдавии, в котором евродепутаты рекомендуют не финансировать страну как минимум до парламентских выборов и даже предлагают ввести персональные санкции в отношении тех, кто украл 1 млрд долларов из бюжета.

          Как бы там ни было, 21 октября в Кишиневе прошел митинг Демпартии, на котором Плахотнюк заговорил о «четвертом пути» для Молдавии вместо интеграции в ЕС, ЕврАзЭС или объединения с Румынией, выйдя на который «граждане Молдовы будут строить свое будущее своими руками, а не ждать этого от кого-то из-за рубежа». Вся эта вновь возникшая «промолдавскость» Плахотнюка сильно перекликается с тоже новоделом, только додоновским, о невозможности вступления ни в НАТО, ни в ОДКБ, нейтральности и т.д. Это и есть объединительная платформа.

          В это время Додон и социалисты пытаются повысить свой электоральный рейтинг, продолжая заигрывать с Россией, хотя и присоединились к ее обвинению в незаконном финансировании еврооппозиции.

          В начале ноября стало известно, что РФ с января 2019 года снимет пошлины на молдавские продукты, но только на полгода. Дальнейшая таможенная политика будет зависеть от результатов выборов. Также, по словам Додона, в случае его победы Россия выделит 1 млрд долларов на развитие Молдавии и снизит до 30% цену на газ. Отличная предвыборная приманка для симпатизирующей России части молдавского общества. Но это еще не все хитрости. Додон договорился об амнистии для молдавских гастарбайтеров, которые нарушили миграционное законодательство РФ.

          Вот как распределяются обязанности перед выборами – демократы просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты просят денег у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти, сохранить свои бизнес-активы. Понятно, что в условиях парламентской демократии все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Прецедентов на нашей памяти было немало.

          Представим себе следующую картину. Социалисты после выборов объединяются с Демпартией для создания парламентской коалиции. У первой неплохая, но снижающаяся поддержка среди населения и фейковый пророссийский (для Запада это плохо) имидж, основанный на словах, а не на делах. У второй низкий уровень поддержки, катастрофические отношения с Западом, обвинения в узурпации власти, коррупции, пытках, подкупах.

          С другой стороны чисто правые евроинтеграторы PAS и DA, точно имеющие западную поддержку и не такую уж маленькую поддержку среди населения. Они объединяются с прорумынской «Евроунионистской конвенцией» и какими-нибудь «независимыми» кандидатами, а затем объявляют о нарушениях на выборах и, например, российском вмешательстве, выходят на улицы и требуют признать их нелегитимными.

          Часть социалистов при определенном раскладе, кстати, тоже может оказаться на той же улице. А дальше пошло-поехало – украинский сценарий. При этом сам Додон рискует повторить судьбу Виктора Януковича.


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