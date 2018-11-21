Додона отстранили от должности президента Молдавии

Конституционный суд (КС) Молдавии на время отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей, чтобы утвердить пять законов, которые он не одобрил.

«Констатируются обстоятельства, которые оправдывают временную отставку президента с должности из-за его отказа выполнить конституциональные обязательства и промульгировать (одобрить) законы, утвержденные парламентом. На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы», – заявил председатель КС Михай Поалелунжь, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это – окончательное решение, которое нельзя обжаловать.

Запрос на отставку Додона направили спикер парламента страны Андриан Канду и депутат Сергей Сырбу.

Они отметили, что президент отказался подписать пять дважды одобренных парламентом законов.

В частности, это касается передачи территории бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, нового кодекса теле- и радиовещания, двух законов о карабинеров.

Президент может единожды вернуть на рассмотрение законопроект, с которым не согласен. При повторном отказе утвержденного во второй раз парламентом закона глава государства может быть отстранен от должности. Отмечается, что возможность отстранения есть, даже если депутаты при повторном утверждении не внесли в него изменений.

Отметим, что Додона уже четырежды временно отстраняли от обязанностей. Указы и законы, не одобренные президентом, подписал спикер парламента Андриан Канду.

Ранее Додон не исключил возможности присоединения Молдавии к ЕАЭС, однако премьер страны Павел Филипп счел невозможным вступление в Евразийский союз.