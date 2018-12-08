Премьер Молдавии счел невозможным вступление страны в ЕАЭС

Молдавия «физически не может состоять в Евразийском союзе», заявил премьер страны Павел Филип, комментируя статус наблюдателя в ЕАЭС.

Он заявил, что договоренность о данном статусе заключил президент страны Игорь Додон, но «Молдавия – парламентская республика», а кабмин не собирается выделять средства на «участие в ЕАЭС».

«Мы для себя выбрали Евросоюз и не видим для себя другой альтернативы», – приводит слова премьера РИА «Новости» со ссылкой на RTR Moldova.

При этом Филип надеется, что Молдавии удастся наладить конструктивный диалог с Россией: «Да, мы не такие большие и сильные, как Россия, но хотим, чтобы к нам относились с уважением».

Филип выразил недовольство тем, что Молдавии «диктуют строгие условия», связывая с соглашением об ассоциации с ЕС закрытие российского рынка.

«Почему, если у Сербии подписано такое же соглашение, но для нее рынок не закрыт», – заявил он, утверждая, что нарушается соглашение о свободной торговле в рамках СНГ.

Филип полагает, что альтернативой российскому газу для республики может стать «голубое топливо» из Румынии, которое, по его словам, полностью покроет потребность молдавских жителей.

При этом премьер Молдавии рассчитывал, что проект, который должен обеспечить альтернативу российскому газу, будет реализован к началу 2019 года, но тот «длится немного дольше».

«Он будет завершен на протяжении 2019 года», – заявил Филип.

Напомним, Додон не исключал в перспективе членства республики в Евразийском экономическом союзе.