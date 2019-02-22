Почему Европа закрывает глаза на преступления молдавского олигарха

В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее, в Германии как раз сейчас идут следственные действия по преступлениям, приписываемым Плахотнюку. Что это означает для отношений России и Молдавии?

В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. И нет ничего удивительного в том, что представители Демократической партии, которую и возглавляет Плахотнюк, заявили о «российском вмешательстве» в эти выборы и даже о «гибридной войне», которую «Москва ведёт против Молдавской республики и её граждан».

«Мы собираемся уведомить об этом международные институты», - пообещал пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

С ним отчасти согласен депутат Госдумы Константин Затулин. «Совершенно очевидно, что заявление, сделанное за два дня до парламентских выборов в Молдавии, не может не иметь политических последствий... Очередное уголовное дело со стороны России – это ее ход в предвыборный период», - заявил он в интервью МК.

Все эти заявления о «политизированности» преследования Плахотнюка в России имели бы под собой основания, если бы не одно большое «но»: о новых действиях по раскрытию так называемой «русской прачечной» (она же - «молдавская схема» по отмывке денег) заявили правоохранительные органы Германии.

Как пишет DW, в ходе трехдневной операции немецкие полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В общей сложности сумма конфискованного составила порядка 50 млн евро (3,7 млрд рублей по нынешнему курсу).

«Мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, «чудесным» образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались «отмытыми». «Молдавской» схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank», - утверждает DW.

А вот что сообщает МВД России: «В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты».

Очевидно, что речь идёт об одном и том же преступлении.

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Разница только в перечне называемых имён: в сообщении российского МВД фигурируют Плахотнюк, его бывший партнёр Вячеслав Платон, уже приговоренный в Молдавии к 25 годам лишения свободы, и житель Подмосковья Александр Коркин, задержанный и заключенный под стражу в России.

Немецкие источники упоминают всё того же Платона, а также гражданина России Александра Григорьева, суд над которым в настоящее время идёт в Ростове-на-Дону. Фамилия Плахотнюка не упоминается.

Тут следует вспомнить вот о чем. Несмотря на то, что Плахотнюк, как считается, контролирует абсолютно все аспекты политической жизни Молдавии, формально он считается лидером «проевропейской» политической силы, тогда как президент республики Игорь Додон ходит в «пророссийских» политиках. Скорее всего, именно в связи с этим DW и не упоминает фамилию Плахотнюка, хотя аффилированность Moldindconbank с ним очевидна.

Так кто же вмешивается в молдавские выборы? Россия, которая предупреждает о наличии обоснованных подозрений в адрес молдавского суперолигарха? Или Германия, которая умалчивает об этих подозрениях?

Похоже, что в случае с Плахотнюком Евросоюз придерживается всеми порицаемой, но от того ничуть не менее популярной в международной политике позиции «нашего сукина сына», авторство которой приписывают президенту США Франклину Рузвельту.

То же самое происходило в Косово, когда ЕС полностью игнорировал обвинения в торговле органами и бандитизме в адрес нынешнего президента этого квазигосударства Хашима Тачи.

То же самое происходит в Черногории, где Мило Джуканович, с 1991 года не выпускающий из своих рук рычаги управления республикой, практически открыто занимался контрабандой. «Терпение Запада было на исходе» еще в 2001-м, а воз и ныне там.

Лояльность мелких туземных царьков для Вашингтона, Брюсселя и Берлина гораздо важнее, чем проблемы отмывания денег, контрабанды и даже торговли органами.

Нынешний пример, когда в деле «молдавской схемы» игнорируется один из главных её фигурантов, это наглядно подтверждает.

При этом не играет значимой роли даже то, кого именно граждане Молдавии выберут в парламент. В том, что безвластный президент Игорь Додон и его Социалистическая партия подконтрольны Плахотнюку в не меньшей степени, чем правительство и Демократическая партия, сомнений не много. Слишком уж часто Додон, на словах заявляя одно, действовал совсем по другому, а именно – в интересах Плахотнюка.

Чего стоит совместно проведенная «социалистами» и «демократами» смена избирательной системы с пропорциональной на смешанную.

Остается добавить, что сама концепция существования «пророссийских» политиков в бывших советских республиках давно устарела и требует кардинального пересмотра.

Но это тема для совсем другого разговора.