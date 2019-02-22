Почему Европа закрывает глаза на преступления молдавского олигарха

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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

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По поводу 23 Февраля. Абсурдно отмечать это как «мужской праздник», потому что это праздник защитников отечества. Кто не защищал – к тому не применимо. Но мне не нравится затея «Давайте в этот день насуем мужчинам в панамку». Подробности...
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Как можно любить «совок»?

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          Почему Европа закрывает глаза на преступления молдавского олигарха

             24 февраля 2019, 10:27
          Фото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее, в Германии как раз сейчас идут следственные действия по преступлениям, приписываемым Плахотнюку. Что это означает для отношений России и Молдавии?

          В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. И нет ничего удивительного в том, что представители Демократической партии, которую и возглавляет Плахотнюк, заявили о «российском вмешательстве» в эти выборы и даже о «гибридной войне», которую «Москва ведёт против Молдавской республики и её граждан».

          «Мы собираемся уведомить об этом международные институты», - пообещал пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

          С ним отчасти согласен депутат Госдумы Константин Затулин. «Совершенно очевидно, что заявление, сделанное за два дня до парламентских выборов в Молдавии, не может не иметь политических последствий... Очередное уголовное дело со стороны России – это ее ход в предвыборный период», - заявил он в интервью МК.

          Все эти заявления о «политизированности» преследования Плахотнюка в России имели бы под собой основания, если бы не одно большое «но»: о новых действиях по раскрытию так называемой «русской прачечной» (она же - «молдавская схема» по отмывке денег) заявили правоохранительные органы Германии.

          Как пишет DW, в ходе трехдневной операции немецкие полицейские конфисковали в баварских городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и в гессенском Швальбахе-на-Таунусе четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В общей сложности сумма конфискованного составила порядка 50 млн евро (3,7 млрд рублей по нынешнему курсу).

          «Мошенники получали фиктивные решения молдавского суда по взысканию с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. Деньги у компаний, существовавших только на бумаге, «чудесным» образом находились и отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах. Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считались «отмытыми». «Молдавской» схему прозвали еще и потому, что большая часть средств была выведена с помощью молдавского банка Moldindconbank», - утверждает DW.

          А вот что сообщает МВД России: «В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты».

          Очевидно, что речь идёт об одном и том же преступлении.

          Разница только в перечне называемых имён: в сообщении российского МВД фигурируют Плахотнюк, его бывший партнёр Вячеслав Платон, уже приговоренный в Молдавии к 25 годам лишения свободы, и житель Подмосковья Александр Коркин, задержанный и заключенный под стражу в России.

          Немецкие источники упоминают всё того же Платона, а также гражданина России Александра Григорьева, суд над которым в настоящее время идёт в Ростове-на-Дону. Фамилия Плахотнюка не упоминается.

          Тут следует вспомнить вот о чем. Несмотря на то, что Плахотнюк, как считается, контролирует абсолютно все аспекты политической жизни Молдавии, формально он считается лидером «проевропейской» политической силы, тогда как президент республики Игорь Додон ходит в «пророссийских» политиках. Скорее всего, именно в связи с этим DW и не упоминает фамилию Плахотнюка, хотя аффилированность Moldindconbank с ним очевидна.

          Так кто же вмешивается в молдавские выборы? Россия, которая предупреждает о наличии обоснованных подозрений в адрес молдавского суперолигарха? Или Германия, которая умалчивает об этих подозрениях?

          Похоже, что в случае с Плахотнюком Евросоюз придерживается всеми порицаемой, но от того ничуть не менее популярной в международной политике позиции «нашего сукина сына», авторство которой приписывают президенту США Франклину Рузвельту.

          То же самое происходило в Косово, когда ЕС полностью игнорировал обвинения в торговле органами и бандитизме в адрес нынешнего президента этого квазигосударства Хашима Тачи.

          То же самое происходит в Черногории, где Мило Джуканович, с 1991 года не выпускающий из своих рук рычаги управления республикой, практически открыто занимался контрабандой. «Терпение Запада было на исходе» еще в 2001-м, а воз и ныне там.

          Лояльность мелких туземных царьков для Вашингтона, Брюсселя и Берлина гораздо важнее, чем проблемы отмывания денег, контрабанды и даже торговли органами.

          Нынешний пример, когда в деле «молдавской схемы» игнорируется один из главных её фигурантов, это наглядно подтверждает.

          При этом не играет значимой роли даже то, кого именно граждане Молдавии выберут в парламент. В том, что безвластный президент Игорь Додон и его Социалистическая партия подконтрольны Плахотнюку в не меньшей степени, чем правительство и Демократическая партия, сомнений не много. Слишком уж часто Додон, на словах заявляя одно, действовал совсем по другому, а именно – в интересах Плахотнюка.

          Чего стоит совместно проведенная «социалистами» и «демократами» смена избирательной системы с пропорциональной на смешанную.

          Остается добавить, что сама концепция существования «пророссийских» политиков в бывших советских республиках давно устарела и требует кардинального пересмотра.

          Но это тема для совсем другого разговора.


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