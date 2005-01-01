В Молдавии заявили о «вмешательстве» России в выборы

Пресс-секретарь Демпартии Молдавии Виталий Гамурарь назвал вмешательством в выборы заявление МВД России о причастности ее лидера Владимира Плахотнюка к незаконному выводу денежных средств из России.

«Это не что иное, как новая отчаянная попытка некоторых сил вмешаться в предвыборную кампанию в Молдавии и поддержать фаворитов. Мы собираемся уведомить международные институты о них и о том, как Российская Федерация злоупотребляет вмешательством в проведение выборов в Республике Молдова», – заявил Гамурарь, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность международного преступного сообщества, которое за 2013-2014 годы вывело за пределы России более 37 млрд рублей. Как сообщили в МВД, международное преступное сообщество создали граждане России и Молдовы, организаторами стали имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».