Лидера демпартии Молдавии заподозрили в нелегальном выводе из России средств

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более 37 млрд рублей, сообщили в МВД России.

В МВД установили, что «граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», передает ТАСС.

«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», – уверены в министерстве.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты», – уточнили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что за пределы Российской Федерации в общей сложности было выведено более 37 млрд рублей.

Напомним, в декабре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по делу об убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти.