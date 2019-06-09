Москва дала оценку ситуации в Молдавии

Российский спецпредставитель по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию в республике, где парламентские партии обвинили друг друга в «захвате» страны и госперевороте.

Козак заявил, что прежде у власти в Молдавии находились силы, которые предпринимали «откровенно криминальные действия». Требуется «радикальное оздоровление политической ситуации».

«Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости «деокупации» Молдовы от криминального режима», – приводит слова Козака РИА «Новости».

Он подтвердил, что лидер «так называемой «Демократической» партии Молдовы» Владимир Плахотнюк хотел тайно договориться с социалистами, чтобы те «поменяли внешнеполитический вектор с Запада на Восток». Это предложение было «категорически отвергнуто».

Козак заявил, что события в Молдавии – внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.

Он похвалил Партию социалистов и блок ACUM, которые смогли «преодолеть политические разногласия». Также Козак отметил поддержку этой позиции ЕС и США.

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Напомним, президентская Партия социалистов и блок ACUM договорились о союзе и сформировали правительство.

Конституционный суд Молдавии заявил, что они не уложились в установленный срок, а потому назначения членов кабмина недействительны.

Социалисты и ACUM сочли это попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии через Конституционный суд». Они приняли декларацию «О захваченном государстве», предполагающую отставку ряда высокопоставленных чиновников.

В Демпартии Молдавии считают, что действия парламента стали «попыткой государственного переворота», а у страны теперь «нет легитимного президента». Сторонники Демпартии установили палатки у правительственных зданий, чтобы помешать процессу смены руководства ряда ведомств.