Молдавия объявлена «захваченным государством»

Депутаты парламента Молдавии от Соцпартии и блока ACUM приняли декларацию «О захваченном государстве». Демпартия обвинила их в попытке госпереворота и заявила, что у страны «нет легитимного президента».

Демпартия и партия «Шор» бойкотировали заседание, но на нем присутствовал 61 депутат из 101, этого достаточно для кворума. Кроме того, на заседании были президент страны Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган и глава делегации ЕС Петер Михалко, передает РИА «Новости».

Парламент «констатирует с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены». В декларации «О захваченном государстве» говорится, что указанные учреждения Молдавии «задыхаются от коррупции, от тотального контроля над судебной системой, осуществляемого олигархами, от многочисленных атак против прав и свобод человека».

Соцпартия Молдавии и блок ACUM считают декларацию вотумом недоверия Конституционному суду страны, она предусматривает отставку ряда высокопоставленных чиновников. Так, в отставку уже отправлен глава Службы информации и безопасности республики Василий Ботнарь.

Кроме того, объявлено о необходимости «отмены смешанной избирательной системы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии».

Парламент Молдавии единогласно осудил последние решения Конституционного суда, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства. Парламент заявил о попытке «узурпации власти в пользу Демократической партии через Конституционный суд».

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Конституционный суд Молдавии признал неконституционными указы о назначении премьер-министром страны Майи Санду и создании правительства. Суд объяснил свое решение тем, что депутаты должны были создать правительство до 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок и должны быть распущены.

Администрация президента Молдавии Игоря Додона заявила, что суд не обладает полномочиями для таких решений.

В Демпартии Молдавии считают, что действия парламента стали «попыткой государственного переворота», а у страны теперь «нет легитимного президента».