Противники Додона начали собираться на «майдан» в Кишиневе

Сторонники Демпартии Молдавии установили палатки у зданий министерств и правоохранительных органов в Кишиневе, сообщают СМИ. Президент страны Игорь Додон обратился к гражданам с просьбой поддержать его и Партию социалистов в преодолении политического кризиса.

Собравшиеся у зданий генпрокуратуры и МВД заявили, что хотят помешать смене руководства в этих ведомствах. Экс-депутат, профессиональный спортсмен Константин Цуцу заявил, что новых руководителей не пустят в здания, так как те «не имеют права», передает ТАСС со ссылкой на TV8.

«Для нас главой правительства остается Павел Филип, который временно исполняет обязанности», – заявил бывший депутат.

NewsMaker пишет, что «среди протестовавших было много молодых людей спортивного телосложения, они грубили журналистам и вели себя откровенно по-хамски».

Также сторонники Демпартии собрались у зданий правительства, конституционного суда, парламента и министерства финансов, передает РИА «Новости».

Новый глава МВД Андрей Нэстасе заявил: «Они хотят насилия, они хотят крови, они хотят беспорядков».

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При этом Додон заверил граждан страны, что он и его партия «не отступят», как и блок ACUM.

Отметим, что новым премьером избрали Майю Санду – сопредседателя блока ACUM. Нэстасе также является сопредседателем блока.

Президент призвал сторонников «проявить такое же мужество, как и те, кто сегодня был в парламенте». Он заявил, что рассчитывает на подержку граждан.

Напомним, руководитель Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк находится в российском федеральном розыске.

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным назначение Санду премьером. Депутаты парламента Молдавии от Соцпартии и блока ACUM приняли декларацию «О захваченном государстве». Демпартия обвинила их в попытке госпереворота и заявила, что у страны «нет легитимного президента».