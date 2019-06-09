Конституционный суд Молдавии постановил забрать полномочия президента у Додона

Полномочия президента Молдавии по решению Конституционного суда страны должны перейти к исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу, чтобы он распустил парламент.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», – передает РИА «Новости» сообщение Конституционного суда.

Между тем, действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Демократическая партия страны не собирается мирно передавать власть, поэтому он собирается обратиться к международному сообществу с просьбой о посредничестве в этом процессе.

«Как мы видим, Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока», – написал он в Facebook.

Он отметил, что дороги назад нет, идти нужно до конца.

«В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», – заявил Додон.

Напомним, президентская Партия социалистов и блок ACUM договорились о союзе. сформировали правительство, но Конституционный суд Молдавии заявил, что они якобы не уложились в сроки, поэтому признал недействительными назначения членов кабмина.

Социалисты и ACUM сочли это попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии», после чего была принята декларация «О захваченном государстве», которая предполагает отставку ряда высокопоставленных чиновников.

В Демпартии Молдавии, в свою очередь, назвали действия парламента «попыткой государственного переворота», сторонники партии установили палатки у правительственных зданий.