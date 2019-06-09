Премьер Молдавии отказалась подчиняться решениям Конституционного суда

Молдавские парламент и правительство были избраны законным путем и не станут подчиняться решениям Конституционного суда, заявила премьер-министр Майя Санду.

«Парламент и правительство, которое я возглавляю, являются законно избранными органами власти и не могут быть распущены никем», – сказала она РИА «Новости».

Санду подчеркнула, что конституционный суд не обладает такими полномочиями. «Поэтому мы не будем подчиняться решениям, которые идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан», – сказала премьер-министр.

Она также заявила, что Демократическая партия Молдавии во главе с председателем Владимиром Плахотнюком должна будет ответить по всей строгости закона за узурпацию власти в республике.

Санду напомнила, что парламент принял декларацию, в которой признал вне закона временное правительство Павла Филипа, который до этого возглавлял кабмин. «Мы не признаем за ним президентских полномочий», – добавила Санду, подразумевая соответствующее решение КС.

Напомним, в субботу Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, однако конституционный суд объявил эти решения незаконными.

Между тем ЕС признал новое правительство Молдавии.

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