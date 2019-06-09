ЕС признал новое правительство Молдавии

Европейский союз приветствует решения, принятые молдавским парламентом в субботу, включая формирование правительственной коалиции, с такими заявлениями выступили верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Европейский союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации», – говорится в заявлении комиссаров, текст которого приводит Sputnik.

«Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это в первую очередь то, чего люди ожидают и заслуживают», – отметили представители Евросоюза.

Брюссель также призвал политические партии и население страны к спокойствию и сдержанности. «Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», – сказано в заявлении.

Напомним, в субботу Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, однако конституционный суд объявил эти решения незаконными.

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