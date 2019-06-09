В Молдавии спрогнозировали арест президента Додона

«Я не удивлюсь, если к вечеру на Додона наденут наручники, потому что обвинения против него очень серьезные. Додон проиграл по всем параметрам», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Сергей Назария, комментируя отстранение президента Молдавии от власти и назначение досрочных выборов в парламент республики.

«В Молдавии уже давно не соблюдается законодательство, причем оно не соблюдается всеми. То, что произошло вчера у нас в парламенте – должно было произойти еще в марте, сразу после выборов. И это коалиционное соглашение было бы поддержано обществом», – считает руководитель молдавского центра стратегического анализа и прогноза EST-VEST Сергей Назария.

«Если отбросить политическую ангажированность и внимательно прочитать конституцию – вы увидите, что если в течение 90 дней никаких соглашений не достигнуто, тогда президент обязан распустить парламент. Таким образом, юридически конституционный суд прав», – пояснил Назария.

«Что касается политической составляющей – здесь также есть проблема, потому что Додона уличили в получении финансирования для своей партии из России, что позволяет его оппонентам обвинить его в госизмене и попытке организовать государственный переворот», – продолжил собеседник.

«Я не удивлюсь, если к вечеру на Додона наденут наручники, потому что обвинения против него очень серьезные. Додон проиграл по всем параметрам. Тактическую победу одержал Плахотнюк, но и его в итоге посадят. А стратегически в этой ситуации выигрывают Майя Санду и унионисты», – предполагает Назария, назвав такую ситуацию угрозой для молдавской государственности.

По его словам, «политика России на молдавском направлении дала трещину».

«Российские эксперты, влияющие на принятие политических решений по Молдавии, неверно оценили ситуацию. И то, что Додона со всех сторон прессинговали пойти на сделку с ACUM – ошибка, которой воспользуются унионисты», – резюмировал Назария.

Напомним, в воскресенье конституционный суд республики заявил, что и.о. премьера Павел Филип в качестве врио президента Молдавии должен распустить парламент и установить дату досрочных выборов.

Позже стало известно, что Филип подписал указ о роспуске парламента, а досрочные выборы назначены на 7 сентября.

Президент Игорь Додон призвал народ страны к протесту, а его отстранение – попыткой узурпации власти.

Президентская Партия социалистов и блок ACUM накануне договорились о союзе, после чего сформировали правительство, однако конституционный суд Молдавии заявил, что они якобы не уложились в сроки и признал действия недействительными.

Социалисты и ACUM сочли это попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии», после чего была принята декларация «О захваченном государстве».