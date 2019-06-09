Премьер Филип распустил парламент Молдавии

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип заявил, что подписал указ о роспуске парламента, досрочные выборы назначены на 7 сентября.

«КС констатировал условия для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», – передает РИА «Новости» слова Филипа.

Напомним, в воскресенье Конституционный суд республики заявил, что и.о. премьера Павел Филипп в качестве врио президента Молдавии должен распустить парламент и установить дату досрочных выборов.

Президент Игорь Додон призвал народ страны к протесту, а его отстранение – попыткой узурпации власти.

Президентская Партия социалистов и блок ACUM накануне договорились о союзе, после чего сформировали правительство, однако Конституционный суд Молдавии заявил, что они якобы не уложились в сроки и признал действия недействительными.

Социалисты и ACUM сочли это попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии», после чего была принята декларация «О захваченном государстве».