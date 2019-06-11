Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

«В качестве президента я провел консультации с парламентскими фракциями, было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», – сказал Додон, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис. В республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.

МИД России заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране.