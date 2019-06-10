Европа запросила у Венецианской комиссии оценку событий в Молдавии

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии, сообщил официальный представитель СЕ Даниэль Хольтген.

В частности, речь идет «об условиях роспуска парламента» страны, передает ТАСС.

Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву при СЕ.

Напомним, в Молдавии разгорелся политический кризис после того, как конституционный суд отказался признать новый кабмин, сформированный социалистами и блоком ACUM. По мнению суда, власть до новых выборов должна остаться у Демпартии.

В стране сейчас два президента и два премьер-министра. Стороны обвиняют друг друга в захвате власти.

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Отметим, что руководитель Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк находится в российском федеральном розыске.