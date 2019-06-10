Москва приветствовала формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства

Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства и рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране, заявили в пресс-службе МИД России.

«В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства. Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

При этом Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Молдавии «в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны».

«Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами», – добавили в МИД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд уже запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.